Anderlecht voor halfleeg stadion tegen Dinamo Zagreb

De supporters lopen allesbehalve warm voor de eerste Europese thuismatch van Anderlecht. Morgen tegen Dinamo Zagreb raakt het stadion met moeite halfvol: 11.000 man zal veel zijn. De sportieve crisis, het vroege aanvangsuur en de weinig sexy Europese tegenstanders houden de mensen thuis.

Thuisspelen in Brussel om 19 uur is een ramp: files op de ring en parkeerellende in de buurt van het stadion

Het is geen protestactie tegen Hein Vanhaezebrouck. De tegenvallende ticketverkoop voor de Europese matchen dateert al van vóór de kritiek van Hein op de fluitende supporters. RSCA zelf communiceert uiteraard geen cijfers, maar insiders geven te kennen dat er nu ongeveer half zoveel tickets zijn verkocht als twee jaar geleden tegen Mainz, Saint-Etienne of Qabala.

In 2016 lootte Anderlecht in de Europa League-campagne ook weinig sexy tegenstanders, maar tegen Mainz 04 zat er bijvoorbeeld nog 13.275 man in het stadion. Tot net voor de match tegen Dinamo kunnen nog altijd tickets worden gekocht, maar het zou verrassend zijn als het aantal toeschouwers nog erg spectaculair zou toenemen. Waaraan ligt dat?

In geen geval aan de prijzen. Die zijn schappelijk. Volwassen abonnees betalen tussen 60 en 90 euro voor een mini-abonnement voor de drie matchen. Niet-abonnees maximaal 105 euro.

Wat is dan wel het probleem? Het is natuurlijk niet AC Milan dat op bezoek komt en het is geen Champions League-voetbal. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe en Spartak Trnava spreken niet tot de verbeelding, terwijl Zagreb en Fenerbahçe geen te beste reputatie hebben wat hun fans betreft. In de laatste onderlinge duels – Dinamo in 2009 en Fenerbahçe in 2007 – waren er altijd rellen in de stad. Dat schrikt wat af.

Er is ook het vervelende aanvangsuur. Paars-wit heeft dit seizoen de pech dat het al zijn Europese thuismatchen aftrapt om 18.55 uur. In Brussel is dat een ramp. Het is dan spitsuur met files op de ring en in de buurt van het stadion zijn er parkeerproblemen. Fans die om 17 uur stoppen met werken, raken er met moeite op tijd. Velen moeten dus vakantie vragen.

Wel vips?

Een groot deel zou daartoe nog bereid zijn, mocht de sportieve crisis niet zo groot zijn. De Europese nederlaag op speeldag 1 in Trnava ondermijnde deze EL-campagne al zwaar en de zwakke resultaten in de competitie en de bekeruitschakeling tegen Union maakten het nog erger. Voor de Brusselse bekerderby daagden er dankzij speciale acties nog zo’n 14.000 toeschouwers op, maar zo’n nieuwe afgang willen veel mensen niet meer meemaken.

Voor Marc Coucke, die veel belang hecht aan het commerciële, is dit een tegenvaller. In principe kan de voorzitter wel rekenen op de vips, want de Europese poulefase zit nog inbegrepen in hun jaarabonnement van 4.500 euro. Maar als de resultaten blijven tegenvallen, zullen ook daar steeds meer zitjes leeg blijven.