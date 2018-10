Europese tegenstander van Genk speelde nog in Belgische eerste provinciale

Racing Genk treft morgen in de Europa League het Noorse Sarpsborg. In de spits daar loopt de Fransman Rashad Muhammed (25). Die zou in het Vlaams-Brabantse Zemst een belletje moeten doen rinkelen, want in het seizoen 2013-2014 speelde de toen 19-jarige Muhammed voor de lokale eersteprovincialer KFC Eppegem.

“Dat was mijn eerste echte club. Maar het niveau lag veel te laag, dus was ik snel weer weg”, zegt de spits, die al acht basisplaatsen kreeg tijdens deze Europese campagne. Ook zijn volgende carrièrekeuze was niet de slimste: UR Namen in vierde klasse D. Daar vertrok Muhammed al na een paar maanden na een financieel geschil. Pas een jaar later dook hij weer op in de Noorse tweede klasse bij Florö SK.

“Ik kreeg er de kans opnieuw te bouwen aan mijn carrière.” Met succes, want al na één seizoen werd Muhammed opgepikt door Sarpsborg en nu beleeft hij een Europees sprookje.