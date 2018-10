Al 90 jaar lang een Theo Snijkers in de gemeenteraad: “Natuurlijk heb ik stress”

Dilsen-Stokkem -

De lokale politiek in het Limburgse Dilsen-Stokkem kent al 90 jaar lang één zekerheid: een zitje in de ­gemeenteraad is sowieso gereserveerd voor Theo ­Snijkers. Op 14 oktober stelt de vierde generatie op rij zich voor het eerst verkiesbaar. Hij moet wel, want na hem is het gedaan. Z’n eigen zonen heten Matthias en Maxim. De Theo’s zijn op.