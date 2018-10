De zeven levens en zeven gidsen van Mats Rits, met Club Brugge voor het eerst in de Champions League: “Bij de jeugd was ik een salonvoetballer”

Precies negen jaar nadat hij op 16-jarige leeftijd debuteerde met twee doelpunten voor Germinal Beerschot beleeft Mats Rits zijn voorlopige hoogtepunt als voetballer: een campagne in de Champions League met Club Brugge. Het is dus allemaal goed gekomen met het wonderkind van weleer. Mats Rits over zijn zeven levens en zijn zeven gidsen.

1. Mijn grootvader

“Mijn grootvader was veertien jaar lang voorzitter van Walem. Op voetbalvlak heb ik niets van hem geleerd. Hij kon zelf niet voetballen. Maar hij was wel fanatiek. En hij was mijn voorbeeld, mijn beste vriend – ondanks het leeftijdsverschil. Op maandag ging ik mee op de zitmaaier zitten en reden we samen het gras af. Elke week ging ik naar de wedstrijden kijken. Dankzij hem ging ik voortdurend naar het voetbal en kreeg ik de liefde voor het spel. Toen ik zelf voetbalde, was hij ...