CLUBNIEUWS. Trebel twijfelachtig bij Anderlecht, Oulare voor het eerst met de groep bij Standard

Anderlecht bereidde zich gisteren in de gietende regen voor op de confrontatie met Dinamo Zagreb. Adrien Trebel is omwille van een hamstringblessure twijfelachtig voor de match. Bij Standard heeft Obbi Oulare voor het eerst met de groep meegetraind. Dat en nog veel meer in uw dagelijkse portie clubnieuws.

Anderlecht: Trebel twijfelachtig voor Zagreb

Anderlecht bereidde zich gisteren in de gietende regen voor op de confrontatie met Dinamo Zagreb. Ervaren spelers als Kenny Saief weten dat er moet gewonnen worden, maar iedereen heeft twijfels. Trebel blijft trouwens twijfelachtig voor deze match. Het is niet zijn traditionele buikspierblessure die hem parten speelt, wel zijn hamstring. Misschien raakt de middenvelder niet opgelapt. Najar is wel fit en Saelemaekers is geschorst. Bij Dinamo Zagreb is iedereen inzetbaar.

KV Oostende: Vanlerberghe: geen scheurtje, wel verrekking

Een scan wees uit dat Jordi Vanlerberghe geen scheurtje, maar slechts een verrekking in de adductoren heeft opgelopen. Vanlerberghe is wel onzeker voor Waasland-Beveren. De beloften behaalden een stevige 4-0-zege tegen Moeskroen. Al in de tweede minuut opende Lufira de score toen hij een voorzet van Gashi binnenkopte. Iets voorbij het halfuur verdubbelde Bataille de score na een voorzet van Dewaele. Nadat Moeskroen tot tien man herleid was, scoorde Bataille nog twee keer. (rpo)

KV Kortrijk: Beloften spelen gelijk

De beloften van KVK hebben 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Cercle Brugge. De jonge Kerels kwamen op achterstand en haalden met tien man een achterstand op, maar konden de zege niet meer pakken. Medjob Hoxha en Jean Marco Toualy (foto) van de A-kern speelden mee. (gco)

Zulte Waregem: Tardieu traint gedeeltelijk met de groep

Florian Tardieu (enkel) werkte gisteren een deel van de training met de groep af. Het is afwachten of hij speelklaar geraakt voor de komst van Anderlecht, nu zondag. Kingsley Madu is nog altijd niet beschikbaar door een blessure aan de addcutoren. Ook Henrik Bjordal is enkele weken out. De aanvaller sukkelt met een letsel aan de enkel. Zijn terugkeer is nog niet voor zo meteen. (jcs)

Cercle Brugge: Gratis (alcoholvrij) bier zolang het 0-0 blijft

Vrijdag ontvangt Cercle Charleroi en is er een bieractie naar aanleiding van de Global Beer Responsible Day. In samenspraak met Jupiler en AB Inbev is er weer de campagne 0% alcohol, 100% supporter. De campagne vraagt aandacht voor verantwoord alcoholgebruik en de maatschappelijke aanvaarding van alcoholvrij bier. Om de campagne te herlanceren pakt Jupiler uit met een stunt: zolang de score 0-0 blijft, genieten supporters van een gratis Jupiler 0,0%. De actie start al om 19 uur. (kv)

Club Brugge: Drieduizend fans verzamelen om 17.45 uur

Vandaag verzamelen de meegereisde Club-fans om 17.45 uur aan het Plaza del Céfiro om dan af te zakken naar Wanda Metropolitano. Een politie-escorte begeleidt om 18.15 uur de ongeveer drieduizend fans naar het stadion. Die wandeling zal 25 minuten duren, waarna controles uitgevoerd worden vooraleer de fans het stadion betreden. Plaza del Céfiro is bereikbaar via metrolijn 5. Op de website van Club is een handig overzicht gemaakt van alle relevantie informatie voor fans in Madrid. (jve)

AA Gent: Mostafa opnieuw op post

Nadat hij de voorbije weken in zijn geboorteland verbleef wegens administratieve rompslomp, was Ahmed Mostafa maandagavond weer van de partij bij de beloften. De 20-jarige Egyptische middenvelder kan zich nu dus focussen op zijn eerste buitenlandse avontuur als profvoetballer. Jonathan David werd opgeroepen voor het Canadese elftal, dat op 17 oktober een interland afwerkt tegen de Dominicaanse Republiek. (ssg)

Lokeren: Beloften gelijk tegen Antwerp

De beloften kwamen maandagavond op eigen veld niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Antwerp, de nummer twee uit de competitie. Amine Benchaib en Bob Straetman (foto) brachten Lokeren tot tweemaal toe op voorsprong, maar de bezoekers sleepten alsnog een gelijkspel uit de brand. Door deze puntendeling zakken de jongelingen naar een gedeelde vijfde plaats op amper vier punten van leider Club Brugge, dat wel een match meer gespeeld heeft. (whb)

Waasland-Beveren: Beloften onderuit in Gent

De beloften verloren maandagavond hun competitiewedstrijd op het veld van AA Gent: 3-1. In de slotminuten lukte Daan Heymans (foto) de aansluitingstreffer, maar vanop de stip zette Koita de eindstand op het bord. Van de A-kern sloten Davino Liessens, Alexis Gamboa, Floriano Vanzo, Daan Heymans, Anthony Swolfs en Karlo Lulic aan. (whb)

RC Genk: Leysen vervangt Vandevoordt als derde keeper

Clement maakte zijn selectie bekend voor Sarpsborg. Zij stijgen vandaag om 10 uur op in Maastricht en trainen om 18.30 uur op Noorse bodem. Derde doelman Vandevoordt wordt vervangen door Tobe Leysen. Naast de geblesseerde Screciu blijven ook Seigers en Zhegrova thuis. De selectie: Vukovic, Jackers, Leysen, Dewaest, Lucumi, Aidoo, Uronen, Maehle, Nastic, Pozuelo, Berge, Malinovskyi, Heynen, Wouters, Piotrowski, Fiolic, Seck, Samatta, Ingvartsen, Trossard, Ndongala, Paintsil en Gano. (svc)

Standard: Oulare sluit aan bij de groep

Obbi Oulare heeft gisteren voor het eerst met de groep meegetraind. De Watford-huurling is hersteld van de heupblessure die hem maanden aan de kant hield, maar mist matchritme. Samuel Bastien heeft nog last van de hamstring en trainde net als Carlinhos individueel. Maxime Lestienne (dij) en Arnaud Bodart (gebroken hand) vervolledigen de ziekenboeg. (bfa)