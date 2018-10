Frans president aanvaardt nu toch ontslag van minister Binnenlandse Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken is de feitelijke nummer twee van de Franse regering. Collomb is ook een vertrouweling van Macron. Foto: AFP

Frans president Emmanuel Macron heeft dinsdagnacht dan toch het ontslag aanvaard van zijn minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb. Die had maandag al zijn ontslag aangeboden, maar dat werd toen geweigerd door Macron.

De 71-jarige Collomb hield echter voet bij stuk, schreef Le Figaro eerder op de dag. De man krijgt al enkele weken veel kritiek voor zijn plannen om op te komen bij de lokale verkiezingen van 2020 in Lyon.

De minister van Binnenlandse Zaken is de feitelijke nummer twee van de Franse regering. Collomb is ook een vertrouweling van Macron. Zijn vertrek is dus slecht nieuws voor de Franse president. Vorige maand stapte ook al de minister van Milieu, Nicolas Hulot, onverwachts op.

De taken van Collomb worden tijdelijk waargenomen door de eerste minister, in afwachting van de benoeming van een opvolger, aldus het Elysée.