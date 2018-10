Hartverscheurende getuigenissen uit Indonesië: “Ik zag mijn vrouw verslonden worden”

Terwijl de dodentol na de aardbeving en tsunami in Indonesië maar blijft stijgen – nu is al sprake van bijna 1.400 doden – getuigen nabestaanden over de tragedie.

De meeste inwoners van Balaroa zaten vrijdag aan tafel voor het avondeten toen de aardbeving hun dorp dooreenschudde. “Na de eerste beving, zei ik mijn vrouw om met onze twee kinderen uit het huis te vluchten”, vertelt Himraggia aan een reporter van ITV. “Dan gebeurde de tweede beving en ze werd letterlijk verzwolgen door de aarde, voor mijn ogen.”

Balaroa. Foto: AFP

De man is tussen het puin in Balaroa nog steeds op zoek naar zijn vrouw, levend of dood, maar heeft nog amper hoop dat hij haar zal terugvinden. Reddingswerkers bereikten dinsdag pas de regio en zijn weinig optimistisch dat ze nog overlevenden zullen aantreffen.

Tientallen inwoners konden zichzelf als bij wonder in veiligheid brengen, vertelt Siti Hajat aan MetroTV: “Ik en ongeveer 50 andere mensen in Balaroa konden ons redden door op een berg aarde mee te rijden die hoger en hoger werd.”

In Petobo vertelt Edi Setiawan dat hij en zijn buren enkele mensen konden redden, onder wie een zwangere vrouw en enkele kinderen. “Mijn moeder kon overleven nadat ze tegen de modder vocht en gered werd door buurtbewoners.” Zijn zus en vader overleefden echter niet. “Mijn zus werd teruggevonden in een omhelzing met mijn vader.”

Heldhaftige luchtverkeersleider

Ook Palu, de drukke provinciehoofdstad van Centraal-Sulawesi, werd zwaar getroffen: de meeste doden zouden daar gevallen zijn. Een piloot vertelt er hoe hij en honderden passagiers hun leven te danken hebben aan een heldhaftige jonge luchtverkeersleider, de 21-jarige Anthonius Gunawan Agung.

Terwijl de rest van het personeel de controletoren ontvluchtte, bleef Agung alleen achter, vastbesloten om het vliegtuig van piloot Ricoseta Mafella nog veilig te laten opstijgen. Zijn laatste woorden waren volgens Mafella: “Batik 6231, baan 33, klaar voor opstijgen.” “Hij zei het rustig, want toen was de aardbeving nog niet begonnen”, vertelt Mafella aan Reuters. “Dan sloeg de aardbeving toe. Ik voelde het vliegtuig lichtjes bewegen van rechts naar links.” Agung wachtte tot het vliegtuig in de lucht hing voor hij de toren verliet, volgens de autoriteiten. “Hij bleef tot mijn vertrek, tot de toren al zwaar aan het schudden was. Eens hij zeker was dat het vliegtuig veilig vertrokken was, sprong hij uit de toren”, vertelt Mafella.

De controletoren van Palu Airport. Foto: EPA-EFE

Het lichaam van Agung wordt weggebracht. Foto: REUTERS

Agung werd met interne verwondingen en een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht door zijn collega’s, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. Volgens Air Nav Indonesia kostte Agungs beslissing om achter te blijven zijn leven, maar heeft hij mogelijk het leven gered van honderden anderen. “Ik denk dat hij iets heel heldhaftigs deed, hij voerde zijn job professioneel uit, en ik denk dat hij geëerd moet worden. Ik noem hem mijn beschermengel”, aldus de piloot. De luchtvaartmaatschappij eerde Agung postuum alvast met een hogere rang. Indonesische burgers prijzen de man op sociale media, en delen beelden die artiesten maakten als eerbetoon.

Wanhopig hulp nodig

Terwijl nabestaanden rouwen om de slachtoffers, proberen ze ook zelf te overleven. Er is amper drinkwater, voedsel of elektriciteit, en aan winkels en tankstations staan lange wachtrijen. De politie probeert plunderingen tegen te houden en de orde te bewaren, maar veel Indonesiërs zijn wanhopig. “De overheid, de president, zijn hier op bezoek gekomen, maar wat we echt nodig hebben, is eten en water”, vertelde Burhanuddin Aid Masse aan persagentschap AFP.

Ook lijkzakken zijn dringend nodig: er wordt gevreesd dat de ontbindende lichamen een kweekvijver worden voor dodelijke ziekte. Bij gebrek aan onder meer toiletten die nog overeind blijven, is de hygiëne erbarmelijk.

Er wordt nog steeds gezocht naar overlevers, maar intussen vooral naar lichamen. Die zoektocht is moeilijk bij gebrek aan voldoende materieel. Gewonden – er wordt gewag gemaakt van 799 gewonde mensen – worden noodgedwongen in de openlucht verzorgd.

Foto: AFP

Een ingestorte brug, geblokkeerde wegen en de zwaar beschadigde luchthaven en haven bemoeilijken de hulpverlening voor Palu, en voor verder afgelegen regio’s is de situatie nog penibeler. Inwoners van de kleinere en moeilijk bereikbare stad Donggala smeken om hen bij de hulpverlening niet te vergeten. Langs de hele weg tussen Palu en Donggala staan mensen die bedelen om eten en water, vertelt Fatwa Fadillah. “Ze hebben dorst en zijn bang, omdat ze niet weten wanneer ze toegang zullen krijgen tot veilig drinkwater.”

President Widodo heeft om internationale hulp gevraagd en die is intussen op gang gekomen. De Verenigde Naties alleen al gaan 15 miljoen dollar vrijgeven. Het Belgische interventieteam B-FAST heeft Indonesië noodhulp aangeboden. “We staan paraat.” Ons land biedt Indonesië ook aan om twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, of eerstelijnshulpgoederen te sturen.

Duizenden mensen willen eiland ontvluchten

Foto: REUTERS

Volgens de VN hebben bijna 200.000 mensen dringend hulp nodig. Zo’n 61.000 mensen zouden door de natuurramp ontheemd zijn. Duizenden wachten op de beschadigde luchthaven van Palu ongeduldig om het eiland te kunnen verlaten, en de situatie is er bijzonder chaotisch. “We hebben al drie dagen niet meer gegeten! We willen gewoon veilig zijn!”, schreeuwde een vrouw toen een militair vliegtuig haar familie niet kon meenemen. Honderden mensen duwden tegen de dranghekken en probeerden hun kinderen erover te zetten.

De 24-jarige Iffa Elia, haar ouders en haar jongere zus voegden zich maandag bij de groep mensen die hopen te kunnen vluchten. “Ze schreeuwden: Alleen vrouwen! Alleen vrouwen!”, vertelde ze aan The Washington Post. Haar moeder wilde haar vader niet achterlaten en besliste in de stad te blijven met de jongere zus. Iffa Elia besloot wel op het vliegtuig te stappen, alleen.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP