Zit motorbende achter dood van Stefaan (55)?

Brasschaat - In het onderzoek naar de dood van Stefaan Bogaerts hebben de speurders gisteren een nieuwe oproep gelanceerd. De politie bekijkt nu het scenario dat leden van een criminele motorclub Caloh Wagoh achter de moord op de 55-jarige Brasschatenaar zitten. Bovendien konden de speurders DNA-sporen van een van de daders veiligstellen.

Bogaert, een zakenman die handelde in zeecontainers, werd op 21 september 2017 met verschillende kogels geliquideerd in het Nederlandse Spijkenisse. Ruim een jaar later is het nog steeds niet duidelijk wie hem vermoordde en waarom. Tijdens het onderzoek konden de speurders het traject van de Brasschaatse man reconstrueren. Op camerabeelden is te zien hoe Bogaerts met de Volkswagen Jetta van zijn zoon naar Nederland reed.

In Spijkenisse reed hij enige tijd rond, alsof hij de weg zocht. Uiteindelijk parkeerde hij om 21.20u in de Lisstraat. Hij werd quasi onmiddellijk daarna vermoord. De daders vluchtten weg met een zwarte BMW M5 Touring, die werd uitgebrand aangetroffen in Barendrecht (NL). Bij de auto werd kledij van een van de daders aangetroffen, daarvan konden de speurders zelfs DNA-sporen recupereren, dat raakte gisterenavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Op het moment van de moord was in de straat in Spijkenisse nog een café dat druk gefrequenteerd werd door de leden van een criminele motorbende Caloh Wagoh. De speurders denken dat Bogaerts door financiële problemen in de handel van harddrugs gerold is. “Tegenover de plek waar hij geliquideerd is, kwamen leden samen om te vergaderen, ze gebruikten het als een soort clubhuis”, zegt de Nederlandse politie. “Caloh Wagoh heeft bovendien een chapter in Spijkenisse.”

De motorclub, die door justitie in Nederland als een ‘outlaw-motorbende’ bestempeld wordt, bestaat nog niet zo lang maar verwierf de laatste jaren wat bekendheid doordat leden van de bende onder meer betrokken zouden zijn bij de aanslagen op De Telegraaf en Panorama en bij de moord op de broer van een kroongetuige uit het Utrechtse misdaadmilieu.

De speurders hopen met hun oproep mensen te vinden die zouden hebben gezien hoe de plaats van de moord – aan de Lisstraat in Spijkenisse – en de plaats waar de vluchtauto gedumpt werd – bij pannenkoekenhuis De Oude Maas in Barendrecht - op voorhand verkend werden. “Mogelijk door mensen op motoren”, zo luidt het. Ook wie iets weet over een mogelijke link tussen Bogaerts en de motorbende Caloh Wagoh of over een concrete aanleiding of motief voor de liquidatie van Stefaan Bogaerts, wordt gevraagd zich te melden.

0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu