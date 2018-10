Uniek project in Tiense school: elke dag gratis ontbijt voor alle leerlingen

Tienen - In een basisschool in Tienen krijgen kinderen die met een lege maag of lege boterhamdoos aankomen een gratis ontbijt. Het proefproject is volgens de onderwijskoepels uniek in Vlaanderen. Slaat het aan, dan breidt het uit naar andere scholen.

De problematiek van de lege boterhamdozen op school haalt geregeld het nieuws. “Elke school probeert er op zijn manier mee om te gaan”, zegt Anneleen Theunis van Huis van het Kind Tienen. “Vaak hebben ze brood of beleg op voorraad, of lopen leerkrachten nog snel naar de winkel. Terwijl dat eigenlijk niet de taak van een school is.” Daarom is nu met de hulp van vrijwilligers en de lokale Carrefour een proefproject gestart in basisschool De Luchtballon in Tienen: gratis ontbijt voor iedereen. Los van wat het inkomen is.

“Want dat misverstand willen we ook uit de weg ruimen. Lege boterhamdozen of knorrende magen zie je niet enkel bij gezinnen die het iets minder breed hebben. Bij drukke tweeverdieners gebeurt het ook. De kinderen moeten elke morgen om zes uur uit bed omdat ­vader en moeder gaan werken en soms schiet de tijd voor het ontbijt er daarbij in. Of de broodautomaat was leeg na een drukke werkdag. Daarom dat ouders vooraf niet hoeven in te schrijven voor het ontbijt. Een lege ­boterhamdoos of honger is niet gepland.”

Maandag en gisteren zaten al zo’n 70 van de 308 kinderen te smullen van de boterhammen met choco, confituur, kaas, kippenwit, ... “Wat meer is dan we verwachtten”, zegt Theunis. “Mogelijk kwamen er ook kinderen langs die het leuk vonden om eens op school te ontbijten. Wat mag. Het is voor iedereen.”

Concentratieverlies

De voorzet voor het project kwam van ­CEDES, een organisatie die streeft naar “een goede kindertijd voor ieder kind, kansrijk of kansarm”. “Wij gaan op zoek naar innovaties die het leven van de kinderen aangenamer kunnen maken”, zegt Greet Op de Beeck van CEDES. “In Nederland, Duitsland, Finland zagen we zulke projecten. Tienen is een test voor Vlaanderen. Afwachten of het werkt, of Vlaanderen er klaar voor is. Want had je twintig jaar geleden aangekondigd dat scholen een ontbijt zouden organiseren omdat almaar meer gezinnen het niet kunnen betalen of simpelweg de tijd niet hebben om ’s morgens samen aan tafel te zitten, dan werd je gek verklaard. Het gevolg is wel dat kinderen soms met een knorrende maag in klas zitten. Wat nefast is voor hun concentratie. Dan moet je de vraag durven te stellen of we dat ontbijt dan maar niet op school moeten organiseren in plaats van binnen het gezin.”