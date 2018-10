EasyJet sleept Netflix voor de rechter

Stelios Haji-Ioannou, de oprichter van lagekostenmaatschappij EasyJet, heeft Netflix voor de rechter gedaagd. Volgens de zakenman maakt Netflix inbreuk op zijn Europese handelsmerken met de comedyserie Easy.

De topman heeft het naar eigen zeggen stilaan gehad met “merkdieven” die proberen “mee te liften” op het succes van zijn bedrijven, waarvan de naam altijd met Easy begint. Naast de luchtvaartmaatschappij heeft Haji-Ioannou ook nog onder meer EasyHotel, EasyBus, EasyCar, EasyCoffee en EasyGym in portefeuille.

Haji-Ioannou wil nu dat de rechter Netflix verbiedt de tv-serie onder de naam Easy uit te zenden in Europa. Maar het Amerikaanse streamingbedrijf is niet onder de indruk: in een verklaring klinkt het dat “kijkers heus wel het verschil kunnen zien tussen een serie op tv en een vliegtuig waarin ze vliegen”.