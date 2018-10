Pleegouders ontvoerde jongen (11) zijn woedend: “Vader heeft hem na aangifte gewoon terug mee naar huis mogen nemen”

Eliksem / Landen -

De elfjarige jongen uit Landen die zondag door zijn biologische vader werd ontvoerd, is terecht. Johannes V. (54), die zijn zoon op bevel van de Belgische rechter niet meer mocht zien, heeft de jongen gisternamiddag aangeboden bij de dienst Bijzondere Jeugdzorg in Nederland. Opvallend: de vader is niet aangehouden en mocht zijn zoon volgens de Landense pleegouders zelfs weer mee naar huis nemen. “Onbegrijpelijk”, zegt de pleegmoeder boos.