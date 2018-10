Wetenschappers ontdekken zesde menselijke zintuig, en het zit in ... onze buik

Na zien, horen, ­ruiken, smaken en voelen ­hebben ­Amerikaanse wetenschappers nu een ‘zesde zintuig’ ontdekt. Een zenuw die maag en darmen verbindt met ons brein. Daardoor kan onze voeding onze ­hersenen direct beïnvloeden.

Buikpijn hebben als gevolg van stress, of toch minstens misselijk zijn. En na het eten van een zware maaltijd plots erg moe worden. We hebben het ­allemaal wel al eens gevoeld: onze maag en darmen staan soms meer met onze hersenen in verbinding dan we zouden willen.

Wetenschappers breken zich al eeuwen het hoofd over de vraag hoe die verbinding precies in elkaar zit. Tot nu gingen ze er steevast van uit dat ze het gevolg was van een onrechtstreekse vorm van communicatie tussen onze darmen en ons brein. Onze darmen zouden signalen aan onze hersenen ­kunnen geven onder impuls van ­hormonen in onze bloedbaan, zo werd aangenomen.

Onderzoekers aan de Amerikaanse Duke University hebben de communicatie nu echter tot in de details doorgrond. Ze hebben tijdens experimenten met muizen een zenuw ontdekt, die duidelijk maakt dat de signaal­overdracht tussen onze darmen en ons brein niet onrechtstreeks maar rechtstreeks verloopt. En dat onze voeding dus op een directe manier het functioneren van onze hersenen beïnvloedt. Hun studie, die ook verscheen in het gerenommeerde vakblad Science, toont bijvoorbeeld aan dat onze darmen in een tijd van 100 milliseconden kunnen doorgeven of iemand al dan niet ­genoeg gegeten heeft of nog een extra portie mag opscheppen.

“Baanbrekend”

Wetenschappers wereldwijd zijn het erover eens dat het nieuwe onderzoek “baanbrekend” is. De wetenschappers aan Duke University denken zelfs dat ze een nieuw zintuig hebben ontdekt. “We denken alleszins dat de resultaten de biologische basis voor een zesde ­zintuig vormen”, zegt Diego Bohórquez, die het onderzoek leidde. “Een zintuig dat verklaart hoe het brein weet wanneer de maag gevuld is met voedsel en calo­rieën.”

Ook Belgische specialisten zijn enthousiast. Volgens Daan Walgraeve, maag- en darmspecialist aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, nog door ­verschillende onderzoekers worden opgepikt. “Ze zal ­sowieso tot meer ­onderzoek ­leiden”, zegt hij. “Naar ­obesitas ­bijvoorbeeld, of naar de vraag of ADHD en depressies hun oorzaak in het darmstelsel kunnen hebben. Maar ze zal vooral bijdragen aan het onderzoek naar waarom ­bepaalde prikkels in de darmen of maag als pijnlijk worden ervaren. Of om ­oorzaken te vinden voor maagklachten waar we nu geen zinnige verklaring voor hebben.”