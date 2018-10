Analisten vallen Mourinho aan maar viseren ook Lukaku: “Erg gemakkelijk om tegen hem te spelen”

De herfst moet nog beginnen maar het stormt al bij Manchester United. De traditieclub zit in crisis: in de Premier League loopt het van geen meter en ook in de Champions League lukte het gisteren niet: op Old Trafford geraakte de thuisploeg niet verder een 0-0-gelijkspel tegen Valencia. José Mourinho is (alweer) de kop van jut bij de analisten maar ook Romelu Lukaku ontsnapt niet aan de kritiek.

LEES OOK: Real Madrid zonder Courtois de boot in, Belg scoort twee keer voor AEK Athene in Champions League

Manchester United speelde met Romelu Lukaku en Marouane Fellaini in de basis. De eerste helft was mooi in evenwicht, maar zonder veel uitgespeelde kansen, laat staan goals. In de tweede helft was het Lukaku die enkele kansen versierde, maar hij kwam niet tot scoren en ook lang niet al zijn dribbels lukten. Lukaku kreeg een 5 in de Britse pers, Fellaini deed een half puntje beter. “Alweer een teleurstellende prestatie van Lukaku, zeker omdat hij de enige speler is die nog steeds achter Mourinho staat. Fellaini had geen grote invloed op het spel maar kopte in het slot nog een levensbelangrijke bal weg”, was de teneur.

“Lukaku is te statisch”

Lukaku scoorde tot nu toe vier doelpunten in negen wedstrijden dit seizoen, maar analisten Rio Ferdinand en Paul Scholes spaarden de kritiek niet.

“Het is tegenwoordig erg gemakkelijk om tegen hem te spelen, omdat hij zo weinig loopt”, vertelde Ferdinand bij BT Sport. “Hij moet verdedigers doen nadenken. Hij moet in hun rug duiken, waardoor je als verdediger van positie verandert en van oogpunt verandert.”

Scholes voegde daar onverbloemd aan toe: “Ik denk niet dat hij beseft hoe gevaarlijk hij kan zijn. Kijk hoe groot hij is, hoe snel hij is... Zoals Rio zei: hij is gewoon te statisch, hij is gemakkelijk om tegen te spelen. Wij hadden vanavond hem kunnen spelen. (Scholes is 43, Ferdinand 39, red.) Als hij er zin in heeft - de diepte in gaat en mensen uit de weg duwt - kan hij het ook afmaken. Hij moet beseffen wat zijn sterke punten zijn, het veld op gaan en presteren.”

“Verbaasd dat Mourinho zaterdag heeft overleefd”

Het was echter vooral “The Special One” die het moest ontgelden in de studio. Paul Scholes zette als ex-speler en United-boegbeeld een ongeziene aanval in op Jose Mourinho, die vecht om zijn baan na de slechtste seizoenstart in 29 jaar en nadat hij publiekelijk kritiek had geuit op zijn spelers en de United-traditie.

“Ik ben eigenlijk verbaasd dat hij zaterdag heeft overleefd, de uitvoering was toen zo slecht”, blikte Scholes eerst terug op de 2-0-nederlaag van United afgelopen weekend tegen West Ham. “Hij is constant op zijn spelers aan het vitten. Hij probeert de mensen boven hem terug te pakken, omdat hij niet krijgt wat hij wil. Ik denk dat hij zijn mond waarschijnlijk niet meer onder controle heeft en ik vind dat hij de club in verlegenheid brengt.”

Foto: EPA-EFE

“Er is geen werkethiek”, vindt Ferdinand. “De houding lijkt niet goed. Niemand lijkt naar buiten te komen met de ingesteldheid van te gaan winnen. Voetbal is niet gemakkelijk, je moet hard werken. Dat is het basiskenmerk van elke voetballer of van elk team om succesvol te zijn. Dit team heeft dat niet, en waar komt dat vandaan? Dat wordt aangestuurd door één persoon aan de top, de manager.”

"I'm surprised that he survived after Saturday"



"I think he's embarrassing the club."



Paul Scholes is pulling no punches tonight pic.twitter.com/0vmOYhDqCk — Football on BT Sport (@btsportfootball) 2 oktober 2018

En Mourinho? Die valt alweer zijn spelers aan

En Mourinho zelf? Die bleef ook na het 0-0 gelijkspel op Old Trafford zinspelen op een gebrek aan kwaliteit door te stellen dat zijn verdedigers “niet over de technische kwaliteiten beschikken om van achteruit op te bouwen”.

“Ik was blij met de verbetering in vergelijking met zaterdag. Ik was niet tevreden met het resultaat, maar het is geen slecht resultaat.”

Toch leek hij zijn spelers opnieuw en gebrek aan inzet te verwijten. “Het embleem op de borst is belangrijker dan de naam op de achterkant van het shirt. Van de supporters kan ik niets meer vragen. Ik kan niet meer vragen dan dat ze naar de wedstrijd komen. Na die slechte resultaten kan ik niet meer vragen. Ik denk dat het tijd is voor de mensen op het veld om te laten zien dat ze net zoveel van de club houden als de fans.”

De Portugese coach benadrukte echter dat hij geen behoefte had aan een de steun van grote baas Ed Woodward. “Ik heb geen aardige sms’jes nodig”, zei hij. “Ik heb geen schouderklopje nodig en ik heb mijn contract tot juni 2020. Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor de goede én de slechte momenten door velen moeten worden gedeeld. Ik heb geen woorden van steun of een knuffel nodig. Ik heb niets nodig.”

Foto: AFP

“Ik moet niet weten wat Paul Scholes zei”

Ook geconfronteerd met de aanval(len) van Scholes, bleef hij stoïcijns. “Ik ben daar niet in geïnteresseerd, ik hoef niet te weten wat Paul Scholes zei,” zei Mourinho. “Hij heeft vrijheid van meningsuiting net als iedereen, net als de fans die in de tweede helft “attack, attack” zongen. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, vooral supporters van Manchester United, omdat ik hun standpunt respecteer.”