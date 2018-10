Australië schaft controversiële tampontaks af

Na jaren van campagnes van vrouwengroepen, heeft Australië woensdag de afschaffing van de ‘tampontaks’ aangekondigd. Vanaf 2019 zal er niet langer een taks van tien procent geheven worden op tampons en sanitaire producten.

De ministers van Financiën van de deelstaten en de centrale overheid stemden unaniem in met de opheffing van de taks, tijdens een vergadering met de federale minister van Financiën Josh Frydenberg. “Het gezond verstand heeft gezegevierd, en deze hervorming had al lang moeten gebeuren. De belasting op goederen en diensten zal afgeschaft worden vanaf 1 januari volgend jaar voor producten voor vrouwelijke hygiëne”, zei Frydenberg in een verklaring. In 2015 werd een gelijkaardig regeringsvoorstel nog geweigerd omdat de overheden zo 30 miljoen Australische dollar zouden mislopen bij een afschaffing.

Tegenstanders van de taks ijveren al sinds de invoering ervan in 2001 voor de afschaffing ervan, en argumenteerden dat dezelfde belasting niet werd geheven op condooms, glijmiddel en Viagra. “De politici hebben eindelijk begrepen hoeveel steun in de gemeenschap er is om de oneerlijke en seksistische belasting te beëindigen”, zei Australian Greens-senator Janet Rice aan de verslaggevers.

Over de hele wereld worden er discussies gevoerd over het heffen van een belasting op essentiële hygiëneproducten voor vrouwen. De meeste landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland belasten ze nog steeds. In 2004 was Kenia het eerste land om de taks af te schaffen.