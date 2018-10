Miet Smet liet abortussen bij vluchtelingen in Klein Kasteeltje toe

“Ik liet in de jaren tachtig een dokter toe abortus te plegen bij vluchtelingen in het opvangcentrum Klein Kasteeltje.” Dat schrijft minister van Staat Miet Smet (CD&V) in haar nieuw boek “Ik kijk alleen vooruit”.

In de tweede helft van de jaren tachtig was Miet Smet Staatssecretaris voor Milieu en Sociale Emancipatie. In die periode al kwamen veel - vooral Afrikaanse - mannen en vrouwen naar ons land om hier een beter leven op te bouwen. In afwachting van de behandeling van hun dossier werden die mensen opgevangen in het fameuze Klein Kasteeltje, waar voordien de intredende miliciens hun eerste dagen klopten. Die vluchtelingenopvang was een initiatief van Miet Smet.

Klein Kasteeltje in Brussel. Foto: Kristof Vadino

Gezinsplanning in plaats van abortus

In haar boek schrijft Miet Smet: “We konden in het Klein Kasteeltje rekenen op de heel gedreven en gewetensvolle dokter Claude Keyaert. Zij hielp er de eerste baby geboren worden. De arts werd er echter ook geconfronteerd met alleenstaande vrouwen die ongewenst zwanger werden en om een abortus vroegen. Groot probleem: een zwangerschap onderbreken was in de jaren ‘80 nog verboden en strafbaar. Die kwestie werd pas in 1990 wettelijk geregeld.”

“ De progressieve dokter liet zich echter niet afschrikken en voerde de ingreep uit, maar het moet haar toch hoog hebben gezeten. Ze vertelde het me langs haar neus weg, wellicht omdat ze vond dat ik daarvan op de hoogte moest zijn, want als staatssecretaris was ik uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken. Ik antwoordde: ‘Oké, maar van nu af zwijg je daarover in alle talen. Ik heb haar dus in feite gedekt.”

“In het opvangcentrum catalogeerden ze die abortussen onder de noemer ‘Gezinsplanning’. Klinkt nu misschien hypocriet, maar ik besefte heel goed dat als dit uitlekte, ik daarvoor de rekening gepresenteerd zou krijgen. Meer nog, mijn eigen partij zou me hierin waarschijnlijk niet hebben gesteund. En het feit dat er abortus werd gepleegd, is uitgelekt.”

Ook condooms

Miet Smet liet dus toe dat een dokter abortus pleegde in het Klein Kasteeltje, ondanks daar nog geen wet voor was. Ze zorgde er ook voor dat er condooms kwamen in het opvangcentrum “zodat de abortussen konden vermeden worden.”