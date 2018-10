Paradijselijk vakantieoord geplaagd door ‘mysterie van naakte mensen’

Miljoenen toeristen trekken elk jaar naar het Mexicaanse Puerto Vallarta, maar daar zitten de ordediensten momenteel met een bizar probleem. Er blijven maar naakte mensen opduiken die met vuurrode billen aan lantaarnpalen zijn vastgebonden.

Alsof ze net een stevige pandoering hebben gekregen, zo gloeiden de billen van minstens twee maar volgens lokale media zelfs tien mensen die in Puerto Vallarta naakt en vastgebonden aan een lantaarnpaal ontdekt werden. In hun haren werd telkens een R kaalgeschoren, meteen ook de belangrijkste aanwijzing voor de politie.

Die R verwijst mogelijk naar ratero of kortweg rat, het Spaanse woord voor een zakkenroller of een dief. Exact hoeveel mensen er al zo werden aangetroffen, willen de lokale autoriteiten niet zeggen, maar de plaatselijke politie bevestigd dat de incidenten gebeurd zijn en dat er een onderzoek geopend is.

Ondertussen wekt het nieuws duidelijk bezorgdheid op bij toeristen die een vakantie naar Puerto Vallarta gepland hebben. Op Tripadvisor stellen anderen hen toch gerust: Toeristen zal zoiets niet snel overkomen.

Puerto Vallarta ligt in de staat Jalisco, waar het Jalisco drugskartel de plak zwaait. Het is niet ongezien dat dergelijke grote kartels plots ‘kleine’ criminelen beginnen oppakken om hun eigen imago als beschermers van de gemeenschap op te poetsen.