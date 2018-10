Kristof (45) verving een jonge vrouw als postbode in het dorp. De gevolgen waren niet te overzien

Meerdonk, een dorpje in het Waasland met amper 2.000 inwoners. In 2016 moet de jonge postbode er plaats maken voor Kristof E. Een beslissing met zware gevolgen voor de veertiger. “Ik ging elke dag bang werken”, getuigt hij.

De vrouw werd overgeplaatst naar een naburige gemeente, een beslissing van hogerhand. Ze is contractueel in dienst, terwijl E. vastbenoemd is en dus voorrang heeft. Maar Meerdonk is niet akkoord. De dorpsbewoners starten een petitie om hun geliefde postbode terug te krijgen. Hun smeekbede haalt de krant, maar verder leidt ze tot niets. Het verzet wordt opgegeven en iedereen neemt vrede met de komst van de nieuwe postbode. Iedereen, behalve één man: Kris B.

“Kale klootzak”

Zijn eerste actie: pamfletten ...