Francken wil zelf asiel aanvragen voor transmigranten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken wil de overheid zelf asiel laten aanvragen voor transmigranten die dat niet willen. Daardoor zouden transmigranten eventueel teruggestuurd kunnen worden naar andere landen uit de EU. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Francken zou onderzoeken of het mogelijk is om te werken met “impliciete asielaanvragen”. Als een transmigrant weigert om hier asiel aan te vragen, maar wel aangeeft dat hij niet kan worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst omdat hij daar gevaar loopt, dan zou de Belgische staat zelf asiel voor hem aanvragen.

Dat heeft als voordeel dat er dan een officiële procedure wordt opgestart, waarbij wordt nagegaan of de transmigrant eerder al in een ander EU-land asiel heeft aangevraagd of gesignaliseerd werd. Als dat effectief het geval is, dan moet de migrant volgens het Dublin-verdrag worden teruggestuurd naar dat land in kwestie in plaats van naar zijn thuisland. Op die manier zou België heel wat transmigranten die weigeren om asiel aan te vragen omdat ze eigenlijk naar het Verenigd Koninkrijk willen, toch kunnen uitwijzen naar bijvoorbeeld onze buurlanden. Francken wil het voorstel vrijdag op tafel leggen tijdens de ministerraad.