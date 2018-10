En toen beseften ze bij Real Madrid dat Ronaldo wél gemist wordt: “Je kan de zon niet afdekken met een vinger”

Het is een klein beetje crisis bij Real Madrid. De Koninklijke ging dinsdag met de billen bloot in de Champions League door met 1-0 te verliezen bij CSKA Moskou. Vooral offensief gaat het de laatste weken moeilijk...

Cristiano Ronaldo scoorde gemiddeld 40 doelpunten per seizoen voor Real. Maar in Madrid waren ze ervan overtuigd dat het vertrek van de Portugees zonder al te veel problemen opgelost zou worden. Want met Karim Benzema, een fitte Gareth Bale, Isco, Marco Asensio en nieuwkomer Mariano Diaz hadden Los Blancos toch voldoende scorend vermogen zeker?

Aanvankelijk liep alles nog zoals het moest. Er werd wel met 2-4 verloren in de Europese Supercup tegen Atlético, maar Real scoorde tien keer in zijn eerste drie competitiewedstrijden en versloeg AS Roma met 3-0 in de Champions League. Bale deed vier keer de netten trillen, net als Benzema.

Maar sindsdien is het bijna huilen met de pet op. In de volgende vijf wedstrijden konden de supporters van Real amper twee keer juichen. Isco scoorde de enige goal in een 1-1-gelijkspel tegen Bilbao en Asensio zorgde voor de beslissende treffer tegen Espanyol (1-0). Daarna werd met 3-0 verloren van Sevilla, 0-0 gespeeld tegen Atlético en dus met 1-0 verloren van CSKA.

Voor de eerste keer sinds het seizoen 2006/2007 scoorde De Koninklijke drie wedstrijden na elkaar geen enkel doelpunt. Toen konden sterren als David Beckham, Kaka en Robinho niet scoren tegen Huelva (0-3), Deportivo La Coruna (2-0) en Real Betis (0-0).

It’s been 11 years since Real Madrid failed to score for three games in a row pic.twitter.com/w3282OUoBx — B/R Football (@brfootball) 2 oktober 2018

Vinger

Real zit nu al 319 minuten zonder een doelpunt, maar het is niet dat het aan de kansen ligt. Er heerst echter een zwaar gebrek aan efficiëntie. Tegen CSKA noteerden de troepen van Julen Lopetegui, die Thibaut Courtois opnieuw op de bank zette, liefst 26 doelpogingen. In de voorbije drie wedstrijden zit Real al aan 74 gemiste doelpogingen.

26 - Real Madrid attempted a total of 26 shots against CSKA Moscow; their most without scoring in a Champions League game since the start of 2003/04. Effort. pic.twitter.com/OTpZGP6jjn — OptaJose (@OptaJose) 2 oktober 2018

Courtois’ concurrent in doel Keylor Navas legde dan maar de vinger op de wonde. “Cristiano Ronaldo legde de lat wel heel hoog bij Real”, aldus de Costa Ricaan na de pijnlijke nederlaag in Moskou. “Je kan de zon niet afdekken met een vinger. Hij scoorde zoveel doelpunten toen hij hier was… Maar hij behoort tot het verleden nu en we mogen niet in het verleden leven. We willen opnieuw gaan scoren.”

Ronaldo miste de Europese wedstrijd van Juventus tegen Young Boys door een schorsing, maar mag tot nu toe niet klagen. De Oude Dame won dit seizoen alle negen wedstrijden, waarvan twee in de Champions League. Ronaldo zelf scoorde drie keer en gaf ook al vier assists. Juve scoorde in elke wedstrijd minstens twee keer en zit aan 21 goals in totaal.