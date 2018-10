Ex-doelman van Liverpool pakt uit met straffe bekentenis: “Hoeveel mensen ik heb vermoord? Ik kan het je niet vertellen”

Bruce Grobbelaar (60) is een icoon van het Engelse voetbal en vooral van traditieclub FC Liverpool. De doelman heeft echter een opvallend verleden: hij werd geboren in Zuid-Afrika en heeft de Zimbabwaanse nationaliteit. Naar aanleiding van zijn autobiografie “Life In A Jungle” pakt hij in een spraakmakend interview aan The Telegraph nu uit met een straffe bekentenis: “Hoeveel mensen ik heb vermoord? Ik kan het je niet vertellen. Ja, het waren er veel.”

Bruce Grobbelaar stond veertien jaar (!) in doel bij FC Liverpool, toen die club zijn glorietijd meemaakte in de jaren 80 en verzamelde zo 13 belangrijke trofeeën. Nochtans beleefde hij geen normale jeugd. Het is haast een wonder dat hij het tot de top in de Premier League heeft gemaakt.

Als 18-jarige was hij in 1975 dienstplichtig in het leger en belandde hij middenin de onafhankelijkheidsoorlog van Zimbabwe. In The Telegraph pakt hij nu uit met enkele straffe bekentenissen uit die donkere periode. Hij huivert wanneer hij vertelt hoe (blanke) mede-soldaten de lichamen van zwarte vrijheidsstrijders verminkten. “Er was een man die een oor zou afsnijden van elke man die hij doodde. Hij hield die oren bij in een pot. En hij had een flink aantal potten. Zijn familie was wreed behandeld, dus wilde hij wraak.”

Zijn eerste dode

Maar ook Grobbelaar zelf ontsnapte niet aan de gruwel en doodde verschillende vijanden. “Mijn eerste keer was in de schemering. Als de zon ondergaat, zie je enkel schaduwen in het bos. Je kunt niet veel herkennen, tot je het wit van hun ogen ziet. Dan is het jij of zij. Je schiet, je valt en er zijn overal geweerschoten. Je hoort stemmen aan jouw kant: ‘Hé, korporaal, ik ben geraakt’. Je fluit om ze het zwijgen op te leggen, anders worden we allemaal vermoord. Als het vuurgevecht voorbij is, zie je overal lichamen. De eerste keer komt alles uit je maag via je mond naar buiten.”

Hoeveel mensen heeft hij vermoord? “Ik zou het je niet kunnen vertellen. Ja, het zijn er veel. Dat is waarom ik altijd van dag tot dag geleefd heb. Ik kan alleen sorry zeggen voor het verleden. Ik kan het niet veranderen.”

Jungleman

Het was uiteindelijk het voetbal dat zijn leven redde. Grobbelaar was immers anders dan de overige blanke soldaten. Voetbal had van hem een ​​cultheld gemaakt in de zwarte ‘townships’. “De fans noemden me ‘Jungleman’. Ze zeiden dat ik niet wit was maar zwart in de huid van een blanke.”

Twee jaar nadat hij in het leger moest, begon hij aan zijn professionele voetbalcarrière bij het Zuid-Afrikaanse Jomo Cosmos en via de Canadese Vancouver Whitecaps belandde hij in Engeland bij Crewe Alexandra, waar hij werd ontdekt door Liverpool.

Foto: BELGAIMAGE

Clown in doel

Nochtans was het niet evident dat Liverpool de excentrieke doelman binnenhaalde. De eerste keer dat er iemand kwam scouten, liep het immers mis. Voor de opwarming kwam hij naar buiten met een paraplu, liep hij op zijn handen en klom hij op de deklat… De scout vertrok nog voor de wedstrijd was begonnen.

Maar zijn prestaties in doel waren uiteindelijk toch doorslaggevend en zo belandde hij bij The Reds. Ondanks zes titels, drie FA Cups en Europa Cup I of de toenmalige Champions League werd Grobbelaar door zijn excentriek gedrag nog (te) vaak bestempeld als een clown. Denk maar aan zijn wereldberoemde “spaghetti legs” tijdens de penalty’s in de Europa Cup-finale van 1984 tegen AS Roma. Grobbelaar wiegelde en zakte door zijn benen alsof hij dronken was. Twee Italianen misten een strafschop, waardoor Liverpool uiteindelijk met 4-2 won.

Heizeldrama

Maar ook als voetballer werd hij geconfronteerd met bloedvergieten. Te beginnen met het Heizeldrama in 1985, toen 39 supporters van Juventus werden verpletterd. “Het was erger dan de oorlog”, aldus Grobbelaar. “In de bush wist je wat er kon gebeuren. Op de Heizel waren het onschuldige mensen. Het was verschrikkelijk om horen hoe de muur afbrokkelde en de lichamen naar beneden vielen.”

En dan was er ook nog Hillsborough in 1989, toen 96 Liverpool-fans verpletterd werden. “Toen ik een bal ging halen zag ik de gezichten tegen het hek gedrukt worden. Ik schreeuwde tegen de politieagente maar die had de sleutel van de poort niet. Toen de bal een tweede keer terugkwam, schreeuwde ik opnieuw. Ik zag dat ze een sleutel hadden en dat er mensen op de grond vielen. Ik trapte de bal weg en rende naar de scheidsrechter. Dat is toen het hek brak en de lichamen naar beneden kwamen. Ik hoorde de lucht uit hen komen.”

Omkoopschandaal

Voetbalminnend Engeland schrikt op in maart 1995 als de populaire Grobbelaar door Scotland Yard wordt opgepakt. De politie verdacht hem ervan samen met Wimbledon-keeper Hans Segers en Aston Villa-spits John Fashanu wedstrijden uit de Premier League te hebben gearrangeerd in opdracht van een machtig goksyndicaat uit Maleisië. Het schandaal kwam aan het licht door undercoverwerk van twee journalisten van de sensatiekrant The Sun. Zij hadden de gesprekken tussen Grobbelaar en een tussenpersoon op tape opgenomen. De drie verdachten zweerden bij hun onschuld.

“Ik had veel geld verloren in een andere, zakelijke deal en ze kwamen naar me toe met een voorstel om mijn geld terug te krijgen”, blijft hij opvallend kort over deze zaak. “Na een tijdje begonnen ze te praten over twee jongens in Hong Kong die me geld zouden geven. Ik dacht: ‘Laten we kijken waar dit naartoe gaat’. Ik kwam in de verleiding om te horen wat ze te zeggen hadden, om te vragen wie die mensen waren. Zodra ik de namen had, zou ik naar de autoriteiten gaan. Maar zij kwamen daar eerst.”

Twee jaar later sprak een Engelse rechtbank hen na een procedureslag inderdaad vrij bij gebrek aan harde bewijzen. De Engelse voetbalbond strafte hen wel. Grobbelaar en co kregen een billijke zes maanden schorsing voor het overtreden van de regels op weddenschappen.

Na het omkoopschandaal ging hij bankroet en verdween Grobbelaar in de anonimiteit. De voorbije jaren kwam hij weer aan de oppervlakte als analist en toonde hij zich niet bepaald een fan van Simon Mignolet. En nu is er dus zijn spraakmakende autobiografie “Life in a Jungle”.