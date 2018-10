Tienen -

Aan de Oplintersepoort in Tienen is woensdagvoormiddag een gaslek ontstaan. Dat melden de brandweer en burgemeester Katrien Patryka. De omwonenden en een nabijgelegen school worden ontruimd en de geëvacueerden worden opgevangen in de omgeving. Eandis komt ter plaatse om het lek te verhelpen.