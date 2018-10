Omstanders bevrijden bestuurder uit brandende Porsche na zwaar ongeval in Brussel

Brussel - Er zijn videobeelden opgedoken van na het zware ongeval aan de Naamsepoort in Brussel. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam het er tot een botsing tussen drie personenwagens. De bestuurder in de brandende Porsche kon geen kant op, maar dankzij de snelle reactie van de omstanders werd hij op tijd gered.

Het incident gebeurde omstreeks 3.20 uur. De Brusselse politie meldde dat de bestuurders van een Audi, Mercedes en Porsche betrokken raakten bij een verkeersongeval. De Porsche schoot na de klap in brand, waarna enkele omstanders onmiddellijk in actie schoten. Ze konden hem met de nodige moeite uit zijn voertuig bevrijden.

De man werd vervolgens zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. “Aanvankelijk begrepen we niet waarom hij niet bewoog”, klonk het achteraf bij Otmane, een van de personen die het slachtoffer in veiligheid bracht. “Nadien kregen we te horen dat hij gehandicapt was. Hij leed aan tetraplegie (een aandoening waarbij de ledematen verlamd raken door schade aan het ruggenmerg).”