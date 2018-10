Ex-prof UGent schuldig aan seksueel overschrijdend gedrag: “Trok vrouwen op zijn schoot en had losse handjes”

Gent - Tijdens de behandeling van de zaak sprak de man over een “complot om hem buiten te krijgen”, maar de rechter ging daar niet in mee. De ex-prof van de Gentse universiteit werd gisteren schuldig bevonden aan seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van drie vrouwen die op zijn dienst werkten.

De man werkt intussen al enkele jaren niet meer voor de UGent. Hij was er jarenlang actief als prof en als en van de departementshoofden in het Universitair Ziekenhuis en was er ook promotor van verscheidene doctoraatsstudenten. De rechtbank oordeelde woensdag dat hij zijn boekje tussen 2010 en 2014 meermaals te buiten ging en de grenzen van het welvoeglijke overschreed.

Vier vrouwen dienden een klacht in tegen hem, en in één geval kwam het daadwerkelijk tot een relatie. “Maar ze kon niet anders”, aldus haar advocaat. “De aanzet werd al gegevens tijdens het sollicitatiegesprek met mijn cliënte. Ze vreesde voor haar job als ze niet op zijn avances inging.” Toch werd de professor niet veroordeeld voor die feiten.

Machtsmisbruik

De rechter is wel van oordeel dat de prof zijn macht als leidinggevende misbruikte tegenover de drie andere vrouwen, omdat hij wist dat ze zich moeilijk tegen hem konden keren. De vrouwen werkten op de dienst waar de man de leiding had, of waren doctoraatsstudenten die hij begeleidde.

Volgens de slachtoffers begon het contact altijd professioneel. “Hij lokte de slachtoffers met coachingtips of begeleiding. Maar na een tijdje volgden de schunnige opmerkingen en ongewenste aanrakingen”, aldus een van de advocaten. “De prof trok vrouwen op zijn schoot en had losse handjes.”

De man bleef op het proces echter de feiten ontkennen. “Ik heb klacht neergelegd wegens laster en eerroof. Dit was een georkestreerde operatie, een complot. Ik denk dat de vier dames elkaar gevonden hebben. Ze hebben hun verhaal gaandeweg aangedikt met allerlei zaken die niet kloppen. Ik moest eruit.”

“Beledigende en bedreigende werksfeer”

De rechtbank ging daar echter niet mee en stelde in zijn vonnis dat de man “een beledigende en bedreigende werksfeer” had gecreëerd om de “grens van het welvoeglijke op seksueel vlak te overschrijden”. Dat ging “gepaard met een vorm van machtsmisbruik, in de wetenschap dat de vrouwen zich moeilijk tegen hem konden keren als hiërarchische meerdere”.

Omdat de man niet inziet dat zijn handelen fout is, achtte de rechtbank een eventuele begeleiding voor zijn probleem niet aan de orde. “Maar hij heeft een blanco strafblad waar we rekening moeten mee houden”, aldus voorzitter Coppens. Hij legde de man een boete van 12.000 euro op, waarvan de helft met uitstel.

Twee slachtoffers kregen een schadevergoeding van 1.000 euro toegewezen, een derde kreeg de gevraagde 1 euro schadevergoeding. Voor de klacht van de vierde vrouw werd de ex-prof vrijgesproken.