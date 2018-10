Justin Kluivert viert zijn eerste goal voor Roma met een prachtig gebaar: “Hij zit in mijn hart”

AS Roma had dinsdag weinig moeite met Viktoria Plzen. De Giallorossi wonnen hun tweede wedstrijd in de Champions League met 5-0. Edin Dzeko scoorde drie keer, de vierde goal was er eentje van Justin Kluivert. En die vierde dat op emotionele wijze.

De amper 19-jarige Nederlander maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Roma, dat 17 miljoen euro betaalde voor de zoon van Patrick Kluivert. In de Serie A mocht hij al enkele keren invallen, maar tegen Real Madrid zat hij nog in de tribune. “Soms kan zo’n wedstrijd van aan de zijlijn volgen bepaalde spelers die denken dat ze het al gemaakt hebben, helpen”, sneerde coach Eusebio Di Francesco toen.

Tegen de kampioen uit Tsjechië was Kluivert er wel bij. Hij stond zelfs in de basis als linksbuiten en maakte de wedstrijd vol. In de 73ste minuut deed de Nederlander de netten trillen in het Stadio Olimpico. Hij liep snel naar de Romeinse bank en haalde een shirt met het rugnummer 34 boven. Hetzelfde als dat van hem, maar met een andere naam op: Nouri. De onfortuinlijke Ajax-speler die zware hersenschade opliep in een oefenmatch tegen Werder Bremen en nooit meer zal kunnen voetballen.

“Abdelhak zit in mijn hart. Ik wilde voor hem scoren’, aldus Kluivert, die de jongste doelpuntenmaker ooit werd voor Roma in het kampioenenbal. “Dit was een speciale avond voor mij en dat ik geschiedenis heb kunnen schrijven in het shirt van Roma, doet me veel. Maar ik wil nog meer laten zien.”