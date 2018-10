E19 bijna volledig dicht na ongeval met vrachtwagens: “Vermijd de omgeving”

Brecht - Op de E19 Breda-Antwerpen zijn woensdagochtend twee vrachtwagens betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding ter hoogte van Brecht, met grote hinder tot gevolg. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De twee rijstroken richting Antwerpen zijn er versperd, het verkeer kan er alleen nog stapvoets langs via de pechstrook.

Aangezien beide vrachtwagens moeten worden getakeld en de ravage groot is, zal het allicht een hele tijd duren voor de weg weer vrij is. Het Verkeerscentrum adviseert dan ook om over langere afstand vanuit Nederland voor de A12 te kiezen om Antwerpen te bereiken. Sowieso wordt alle verkeer aangeraden om de omgeving voorlopig te mijden.