Speelde de ingenieur als kind al met Lego?

Wat je als kind interesseerde of met welk speelgoed je speelde, zegt veel over je latere studie of loopbaan. Zo hadden toekomstige industrieel en burgerlijk ingenieurs van kindsbeen af al totaal andere interesses: van schaken tot Lego.

De achtergrond van deze visie komt van Danielle Krekels in haar boek ‘Krachtig met KernTalenten’. Zij had jaren geleden een selectiebureau voor ingenieurs en voerde met deze profielen talloze gesprekken. 'Toen bedacht ik het volgende', stelt Krekels.

'Zou het kunnen dat een kind niet creatief wordt door met Lego te spelen, maar er graag mee speelt omdat het eigenlijk al creatief is?'

Autootjes

Krekels besloot haar idee te checken bij elke ingenieur die ze interviewde: waar had hij of zij als kind mee gespeeld? Toen tekende zich een patroon af. 'Industrieel ingenieurs kwamen vooral met Lego, Meccano of K’nex aandragen, en ook met autootjes en treintjes', vertelt Danielle Krekels.

'Burgerlijk ingenieurs spraken vooral over schaken, en heel vaak over autootjes en treintjes en lezen.' De tweedeling dat burgerlijk ingenieurs minder graag met hun handen werken en dat industrieel ingenieurs minder theoretisch gedreven zijn, werd hiermee volgens haar bevestigd.

Kinderen die met Lego, Meccano of ander technisch speelgoed speelden of dingen bouwden in de natuur, bleken later als volwassene vooral behoefte te hebben aan het oplossen van functionele problemen.

Kerntalenten

Deze redenering van het kinderspel, en dus wat je als kind leuk vond, leidt tot je zogenaamde kerntalenten als volwassene. Krekels omschrijft deze ook als APIMS, omdat kerntalenten te maken hebben met je Aard (je natuur of het zijn), je Potentieel (de klassieke benadering van talent en aanleg of dus het kunnen zijn) en tenslotte de Intrinsieke Motivatie (het willen). 'Alleen wat je echt graag deed uit jezelf, legt je kerntalenten bloot', oppert ze.

Uiteindelijk kwam Krekels tot 23 Kerntalenten, het resultaat van vijftien jaar vragen stellen aan duizenden ingenieurs en andere profielen. In die lijst van 23 staan kerntalenten als creativiteit (zowel functionele, esthetische als mentale), structuur en tactiek, organisatie (zowel lineaire als sociale), teamplay (gestructureerd of in los verband), competitiviteit (tegenover anderen en jezelf ), initiatief nemen, risico’s nemen, strategisch inzicht of verkopen en overtuigen.

