“Uniek”: meeuw met vier poten ontdekt in Nederland

Brussel - Een hoogst ongebruikelijke ontdekking in het Nederlandse Zandvoort. Daar werd vorige week zowaar een meeuw aangetroffen met vier poten. “Een unicum in de historie”, klonk het zelfs bij bioloog Wim Bosch van het Pieter Vermeulen Museum.

Volgens Bosch gaat het om een jonge mantelmeeuw die eerder dit jaar het levenslicht zag. “Waarschijnlijk is er bij de vorming van de poten een beschadiging opgetreden”, vertelde hij voor de camera van De Telegraaf. “Dat is niet leuk, maar het is wel een natuurlijk proces.”

Doordat de vogel zodanig verzwakt was, werd de vogel noodgedwongen ingeslapen. De meeuw krijgt nu wel een plekje in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. “Zo kunnen mensen zien dat er ook zaken fout gaan in de natuur”, vervolgde de man nog.