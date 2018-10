Vier coaches draaien zich om voor 69-jarige Vlaming in Mexicaanse The Voice

Ley Memphis had bijna een halve eeuw geleden in Vlaanderen een bescheiden hitje met “Een kudde schapen”. Daarna deemsterde hij ver weg. Maar nu is Ley Memphis terug met een knal. Zondag draaiden de vier coaches van de Mexicaanse The Voice zich om toen de Vlaming “The House of The Rising Sun” zong.

Lang grijs haar, rode sjaal erover en strakke jeans. Dat zagen de juryleden natuurlijk niet. Maar ze hoorden wel een doorleefde stem die een van de grootste klassiekers uit de popmuziek zong: “The House of The Rising Sun” van The Animals.

Het duurde toch een kleine minuut eer ze overtuigd waren. Maar dan klopten drie juryleden tegelijk af. En toen ze die vreemde oude man daar zagen staan, ging er eentje nog gaan afdrukken bij het vierde jurylid. Ley Memphis was meteen de sensatie van “La Voz”, dat in Mexico een miljoenenpubliek haalt.

Bekijk hier de auditie van Ley Memphis

Ley Memphis is op 7 april 1949 in Antwerpen geboren als Louis Maria Halé. Aan de juryleden vertelde hij hoe hij als tiener deelnam aan “Ontdek de Ster”, een soort “The Voice” avant-la-lettre. Het leverde Ley Memphis een platencontract op, dat hij verzilverde met de single “Een kudde schapen”, waarmee hij op de dertiende plaats geraakt van de Top 30.

Het lied was een aanklacht tegen de samenleving. Lees maar:

Een mens richt zijn eigen leven in

naar eigen smaak en eigen zin

maar keer op keer doen we ze secuur

precies als de gebuur.

want wij zijn maar een bende schapen

we lopen met de massa mee

en net zoals een kudde schapen

doen we mee mee mee

TV-kok

Het bleef bij die ene hit. Ley werd schrijver en weer haalde hij wat succes. Zijn boek “Entrevista con un extraterrestre” sloeg aan in Spanje, waar hij ondertussen werkte.

“Maar op mijn 48ste heb ik mezelf op pensioen gezet”, zei hij tegen de jury van The Voice “ en dan ben ik naar Mexico gekomen. Omdat ik hier de vrijheid vond, die ik al heel mijn leven zoek.”

Ley Memphis runt nu samen met zijn vrouw een restaurant in Mexico waar hij organische schotels serveert. Onze Vlaming was zelfs een tijdje tv-kok in Mexico.