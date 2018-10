Beruchte gangster drie maanden na spectaculaire ontsnapping uit gevangenis weer gevat

Drie maanden na zijn spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis, is Redoine Faïd opnieuw gevat. De beruchte Franse gangster, die in april tot 25 jaar cel werd veroordeeld voor een dodelijke overval in Parijs in 2010, werd in de nacht van dinsdag op woensdag in de boeien geslagen in Creil (departement Oise).

Zondag 1 juli, rond 11.20 uur. Twee zwaarbewapende mannen stormen de gevangenis van Réau, ten zuidoosten van Parijs, binnen en eisen de vrijlating van Faïd. De veroordeelde gangster wordt vervolgens begeleid naar de binnenplaats, waar ondertussen een (gekaapte) helikopter is geland. De helikopter en de intussen vrijgelaten piloot worden even later teruggevonden in Gonesse, op een 60-tal kilometer van de gevangenis, maar van Faïd en zijn kompanen is geen spoor meer.

Foto: AFP

Er werd een grootschalige klopjacht in gang gezet, waarvoor de hulp van liefst 2.900 agenten werd ingezet en er werd zelfs ook in ons land gezocht, maar toch wist de topgangster spoorloos te blijven.

Tot nu. In de nacht van dinsdag op woensdag werd Faïd samen met drie andere mannen (een ervan is zijn broer) opgepakt in Creil, zo hebben bronnen dichtbij het onderzoek bevestigd aan de Franse nieuwssite BFM TV. De arrestatie verliep zonder incidenten, al troffen de agenten wel meerdere wapens aan.

Redoine Faïd kreeg in april 25 jaar cel voor een mislukte overval in regio Parijs in 2010 die het leven aan een politieagente heeft gekost. Ook in 2013 ontsnapte de 46-jarige man al eens uit een Noord-Franse gevangenis.

Het appartement waar Faïd en enkele kompanen werden gevat. Foto: AFP

Beelden van binnen in het appartement, waar meerdere wapens werden gevonden. Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP