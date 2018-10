Kris Peeters (CD&V) reageert op eindeloze stroom kritiek: “Waar bemoeit Bart De Wever zich eigenlijk mee?”

De Antwerpse verkiezingscampagne gaat er bits aan toe, en dat zal vooral kandidaat-burgemeester Kris Peeters (CD&V) geweten hebben. In een interview met Knack reageert hij op de eindeloze stroom kritiek die hij ogenschijnlijk kalm incasseert. Maar ‘de man uit Puurs’ wordt er wel degelijk door geraakt, zeker nu Bart De Wever er steeds vaker persoonlijk op inhakt. “Waarom bemoeit hij zich eigenlijk met mijn privéleven? Wat is de toevoegde waarde van dit debat?”

Al sinds 2014 is Kris Peeters een veel belaagde vicepremier. Toen hij zich ook nog eens in de verkiezingsstrijd gooide, vroegen vriend en vijand zich luidop af wat de man bezielde. Maar de lijsttrekker van CD&V bleef er al die tijd opvallend kalm onder, incasseren kan hij ondertussen. Of zo leek het toch.

Geen olifantenvel

Peeters had zo’n vier jaar geleden nooit kunnen inschatten hoe het zou lopen. “Mijn eerste jaren in de politiek heb ik mij kunnen uitleven met dossiermatig werk”, zegt hij aan Knack. Over de samenwerkingen met kleppers als Yves Leterme (CD&V), Frank Vandenbroucke (SP.A) en Dirk Van Mechelen (Open VLD) is hij uitermate positief. “Wij waren een beetje van hetzelfde slag: we kenden onze dossiers en discussieerden met argumenten. Als je je dossier niet beheerste, was het gedaan.”

Maar nu ligt dat volgens de vicepremier wel even anders. “In deze regering heb ik alleen aan de kar getrokken. Denk niet dat je er applaus voor krijgt. Als ik het woord ‘Arco’ uitspreek, krijg ik direct honderden reacties. (...) Het enige wat je dan als politicus moet doen, is: stick to your plan.” En dat is moeilijk, als je bestookt wordt met bitsige kritiek. ‘De man van beton en teflon’ werd hij genoemd. Iemand met een stalen karakter én een taaie huid. “Maar de vraag is of ik ooit van beton ben geweest”, stelt Peeters. “Velen nemen aan dat ik een olifantenvel heb. Maar dat is niet zo.”

‘Man uit Puurs’

De steken onder water van N-VA kopstuk Bart De Wever laten Peeters evenmin onbewogen. “De enige zinnige reden die ik kan bedenken waarom De Wever op mij blijft inhakken, is dat hij mijn geloofwaardigheid onderuit wil halen”, zegt hij. “Ik ben er zeker van dat men daarbij onderschat dat de woorden van een politicus vrij snel worden overgenomen, en sommige mensen hebben dan geen enkele rem meer.”

Peeters haalt ook het openlijke debat rond zijn woonplaats aan. De Wever noemde hem al een transmigrant, want ‘de man uit Puurs’ heeft een tweede verblijf en woont niet écht in Antwerpen. “Sommigen roepen verwensingen naar mij, ‘Ga terug naar Puurs!’ Dan denk ik: wat is eigenlijk het probleem? Ik kom naar Antwerpen met de beste bedoelingen, ik probeer mijn partij te helpen en een goed politiek programma uit te werken voor deze stad”, klinkt het stellig.

Peeters is ervan overtuigd dat er inspanningen zijn gedaan om een sfeer van aversie te creëren rond zijn persoon. “Ik vraag mij af: wat is de toevoegde waarde van dit debat? Wat bemoeit Bart De Wever zich eigenlijk met mijn privéleven? Ik vraag andere politici toch ook niet naar hun tweede verblijf? En hij mag toch een beetje consequent blijven? Hij noemt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn lichtende voorbeeld. Maar Aboutaleb is wel van Amsterdam naar Rotterdam verhuisd om burgemeester te worden.”

Peeters had in de publieke opinie én in de pers graag wat meer verontwaardiging gezien. Want De Wever gaat ver over de grenzen van fatsoen, vindt hij. “Zo belanden we met z’n allen op een hellend vlak. Door zo aan politiek te doen, sijpelt die brutale stijl door in alle lagen en hoeken van onze samenleving, met alle gevolgen van dien”, besluit hij.