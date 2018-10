Van “zwakste tegenstander” tot “zwart beest”: zo kijkt Spaanse pers aan tegen Club Brugge

De nederlaag van Real Madrid in de Champions League beheerst vandaag de Spaanse sportpagina’s, maar toch hebben Marca en AS – de twee grootste sportkranten in de hoofdstad – heel wat aandacht voor Club Brugge, vanavond te gast in het Metropolitano-stadion.

“De twee vorige ontmoetingen kon Atlético thuis winnen, maar telkens was het niet genoeg om door te gaan”, schrijft Marca. “Club Brugge, een zwart beest van Atlético”, titelt AS een van zijn stukken. Maar dat gaat over het verleden. Vandaag is Club “de zwakste tegenstander uit de groep die elf Champions League-wedstrijden op rij niet kon winnen”, schrijft Marca.

Brugge is in het Spaans “Brujas”, maar dat woord betekent ook “heksen”. Het inspireert Marca tot de titel “Heksen om de spoken te verjagen”. De krant verwijst daarmee naar de moeilijke Champions League-campagne van vorig jaar waarin Atlético thuis verloor van Chelsea en gelijkspeelde tegen Qarabag, het lelijke eendje van de groep.

AS titel: “Met de waarschuwing van Qarabag”. Beide kranten hameren er op dat Atlético deze keer geen steek mag laten vallen. Zeker niet omdat de Champions League-finale deze keer in het eigen Metropolitano wordt gespeeld.

Gevaar voor onderschatting dus, maar als iedereen geconcentreerd is, is Club een hapklare brok. Marca laat oud-Bruggelingen Tomas Pina en Jordi Figueras de huidige selectie doorlichten. Pina noemt Hans Vanaken de sleutelspeler van Club, Figueras schuift Wesley als gevaarlijkste man naar voren. Maar beiden concluderen dat Atlético “vele malen sterker” is en Club zich niet te veel illusies moet maken. “Ze zijn wel sterk in België maar hebben het zwaar in Europa”, zegt Pina.

AS doet de moeite om de volledige kern van Club één per één door te lichten maar komt tot hetzelfde besluit: “Club heeft weinig mogelijkheden. Het verdiende niet te verliezen tegen Dortmund maar in die wedstrijd zagen we ook zijn gebreken.”