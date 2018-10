Drie onderzoekers delen Nobelprijs Scheikunde voor groene chemie

Brussel - De Nobelprijs Scheikunde van 2018 is toegekend aan drie wetenschappers. De helft van de prijs gaat naar de Amerikaanse wetenschapster Frances Arnold, de andere helft is toegekend aan het Amerikaans-Britse duo George Smith en Gregory Winter.

De drie worden bekroond omdat ze “de principes van de evolutie - genetische verandering en selectie - hebben gebruikt om proteïnen te ontwikkelen die de chemische problemen van de mensheid oplossen”, zo heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen woensdag bekendgemaakt.

Hun methodes, zo vervolgde de Academie, “worden nu internationaal ontwikkeld om een groenere chemische industrie te promoten, nieuwe materialen te produceren, duurzame biobrandstoffen te maken, kwalen te verzachten en levens te redden”.

Vijfde vrouw

De Amerikaanse Frances Arnold is nog maar de vijfde vrouw die de Nobelprijs Scheikunde wint. Ze was de eerste die enzymen gericht liet evolueren. Met die kennis worden nu onder meer biobrandstoffen en geneesmiddelen gemaakt.

George Smith en Gregory Winter worden bekroond voor hun werk met antilichamen, die nu worden ingezet in de strijd tegen auto-immuunziektes en bepaalde kankers.

De Scheikunde-prijs is de derde Nobelprijs die deze week is aangekondigd, na die voor Geneeskunde en Fysica. Elk van de prijzen is dit jaar 9 miljoen Zweedse kronen (866.000 euro) waard.

De volgende Nobelprijs, die voor de Vrede, wordt vrijdag uitgereikt. Maandag volgt de Nobelprijs voor de Economie. Er is dit jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur.