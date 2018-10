Leerlingen ontwijken steeds vaker schooltoiletten door erbarmelijke staat, fonds investeert 700.000 euro

In heel wat scholen zijn zowel de hygiëne als de infrastructuur van de toiletten ondermaats. Een fonds van de Koning Boudewijnstichting investeert daarom 700.000 euro in een project dat scholen ondersteunt in het verbeteren van de sanitaire voorzieningen. Want vermijden om naar het toilet te gaan, is ongezond.

Een ondraaglijke stank, deuren die niet goed op slot kunnen of geblokkeerde leidingen: het zorgt ervoor dat leerlingen een bezoek aan het toilet het liefst zo lang mogelijk uitstellen. “Erg ongezond voor het lichaam”, zegt Dr. Emmanuel De Becker. En dus werd aan de alarmbel getrokken.

700.000 euro

Vooral in Wallonië is de situatie in sommige scholen onhoudbaar. De Koning Boudewijnstichting heeft daarom het BYX-fonds opgericht dat met de toepasselijke naam ‘Draai niet rond de pot!’ kenbaar wordt gemaakt. Het is een project dat scholen ondersteunt in het verbeteren van hun sanitaire voorzieningen. Elke middelbare school in Wallonië of Brussel die denkt in aanmerking te komen voor financiële steun, kan een verzoek indienen. Er wordt in totaal 700.000 euro uitgetrokken om te ondersteunen waar nodig.

’Draai niet rond de pot!’ richt zich op de verbetering van de algemene gezondheid en het beheer van de toiletten door middel van materiële en logistieke aanpassingen die betrekking hebben op de hygiëne, het comfort, het onderhoud, enz. Ook wordt ingezet op educatie: bewustmakingsacties over privacy bijvoorbeeld. De leerlingen van de verschillende scholen worden bij de projecten betrokken: “De toiletten zijn in de eerste plaats voor de leerlingen, dus het is vanzelfsprekend dat we hen laten meewerken,” zegt Marie-Martine Schyns (CDH), minister van onderwijs binnen de Franse gemeenschap.

Ongezond

Als de toiletten op school vies en vervallen zijn, hebben leerlingen de neiging zich in te houden. “Dat is erg slecht voor de gezondheid”, zegt kinderarts Emmanuel De Becker aan RTL. “Het veroorzaakt infecties, maar ook stress. Een kind of een tiener heeft, net als een volwassene, een relatieve controle over het lichaam. Focussen op de lessen en tegelijkertijd naar toilet moeten: dat lukt niet.”