Verleidster uit ‘Temptation Island’ ontkent handtasdiefstal en vraagt vrijspraak

Oostende - ‘Temptation Island’-verleidster Yana Daems (24) heeft in de Brugse rechtbank de vrijspraak gevraagd voor een vermeende handtasdiefstal in Oostende. Op 20 juni werd ze bij verstek veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro. Maar tegen dat vonnis tekende ze verzet aan.

De rondborstige Oostendse, die recent naar Antwerpen verhuisde, ging op 29 december 2016 met een vriendin op stap. De twee gingen eerst iets eten in restaurant ‘t Waterhuis in Oostende. De wijn vloeide rijkelijk waarna ze besloten hun avond verder te zetten in café The Bridge. Daar stootte Yana op een kennis van vroeger. De drie besloten samen shotjes te drinken. De kennis trok eerst huiswaarts en toen ook Yana naar huis wilde gaan zag ze een zwarte handtas op de grond liggen en nam die mee naar buiten. Een bewakingscamera legde dit vast.

Het openbaar ministerie vroeg woensdagvoormiddag de bevestiging van het bestreden vonnis. Omar Souidi, de advocaat van Daems, ging resoluut voor de vrijspraak. “Mijn cliënte dacht dat het de handtas was van haar vriendin, die buiten op haar stond te wachten”, pleitte Souidi. “Toen ze buiten vaststelde dat het de tas van de kennis was besloot ze de tas uit te gieten en weg te gooien.” Volgens Souidi had Daems immers nog een eitje te pellen met de kennis. “Enkel jaren terug plaatste die dame een foto van mijn cliënte op de prostitutiewebsite Redlights.be. Dat was mijn cliënte niet vergeten. Wat ze deed was allesbehalve sympathiek, maar van diefstal was juridisch gezien geen sprake. Op het moment dat ze de tas meenam dacht ze immers dat die van haar vriendin was. Ze had op dat moment helemaal geen bedrieglijk opzet. En dat is nodig om van diefstal te kunnen spreken. Mijn cliënte heeft trouwens nog in The Bridge gewerkt, dus ze wist zeer goed dat daar camera’s hingen.”

“Zeer erg”

Volgens Souidi lijdt Yana Daems zwaar onder het verstekvonnis en de bijhorende aandacht in de media. “Als je haar naam nu intikt in Google duiken bovenaan de krantenartikels op waarin ze als dief wordt bestempeld. Voor een jong meisje met een blanco strafregister is dat zeer erg. Enkel bij een vrijspraak zouden we Google kunnen vragen om die zoekresultaten aan te passen. Dat ze gebrandmerkt staat als dief belemmert haar enorm bij haar sollicitaties. Ze wil aan de slag als schoonheidsspecialiste maar wordt overal de deur gewezen.” Waarom Daems zich de eerste keer niet kwam verantwoorden in de rechtbank? “Ze wist niet dat ze moest voorkomen want de dagvaarding was in de verkeerde brievenbus beland. Op haar toenmalig adres werden de stickertjes op de bussen soms verplakt. Zij kon daar echt niet aan doen”, aldus nog de raadsman van Daems.

Vanwege haar grote boezem was Yana Daems dit jaar een van de opvallendste deelnemers aan ‘Temptation Island’. Ze staakte haar verleidingspogingen vroegtijdig omdat ze zich helemaal niet thuis voelde op het eiland. Deze voormiddag kreeg ze op het einde van de zitting nog even het woord. “Het was zeker niet oké van mij om dat te doen”, zei ze. “Het spijt mij echt. Ik had die tas gewoon terug naar binnen moeten brengen. Maar op het moment dat ik ze meenam dacht ik echt dat ze van mijn vriendin was. Ze hadden allebei een gelijkaardige zwarte tas. Zo eentje van de H&M.”

Het vonnis volgt op 21 november.