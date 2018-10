Ziekenhuizen kunnen toestroom niet aan na aardbeving en tsunami in Sulawesi: dodentol loopt op tot 1.400

De dodentol van de twee aardbevingen en de tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi troffen, is woensdag opgelopen tot 1.407. Dat melden de autoriteiten. De ziekenhuizen hebben moeite om het hoge aantal patiënten te behandelen, zeker omdat er ook een tekort is aan energie en brandstof.

Na de natuurramp van vorige vrijdag zijn meer dan 2.550 mensen opgenomen in het ziekenhuis met zware verwondingen en zijn 113 mensen vermist, meldt Sutopo Nugroho van het National Disaster Management Agency. “We verwachten dat die cijfers nog zullen stijgen”, klinkt het. Woensdag vonden reddingswerkers nog tien lichamen onder de brokstukken van een hotel, bericht de lokale tv-zender Metro TV. Meer dan 70.000 Indonesiërs zijn dakloos.

Sommige gewonden zijn geëvacueerd aangezien ziekenhuizen in de stad Palu kampen met stroomstoringen. “De patiënten moeten behandeld worden, maar omdat er geen elektriciteit is, kan dat niet in Palu”, zegt Bambang Sadewo, een soldaat die betrokken is bij de evacuatie. Er zullen 15 vliegtuigen, waaronder Hercules C-130 transportvliegtuigen, ingezet worden om de gewonden over te brengen naar Makassar, de hoofdstad van de provincie Zuid-Sulawesi.

Ook op de luchthaven van Palu worden mensen verzorgd op legerbedden.

Noodhulp komt aan

Ondertussen begint noodhulp op het eiland aan te komen, hoewel het allemaal traag verloopt omdat de infrastructuur verwoest is. President Joko Widodo bracht woensdag voor een tweede keer sinds vrijdag een bezoek aan Palu. Hij verklaarde dat de overheid er alles aan doet om hulpmiddelen tot bij de slachtoffers te krijgen. “De toevoer van voeding begint op gang te komen, maar wel nog niet op maximale snelheid”, stelde Widodo. “Brandstof en zware machines zijn ook in aantocht en de elektriciteit wordt hersteld. Maar dat vraag allemaal tijd.” Hij roept de slachtoffers en inwoners van Palu op om geduld te hebben.

Daarnaast is woensdag op het Sulawesi-eiland de vulkaan Soputan uitgebarsten, waardoor assen vier kilometer hoog de lucht in werden gevuurd, meldde het nationale rampenagentschap. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers en ook ook het vliegverkeer lijkt niet meteen in de problemen te komen.

Het waarschuwingsniveau wordt niet opgetrokken, maar “bewoners moeten alert zijn voor het gevaar van modderstromen, die kunnen volgen op een uitbarsting”, klinkt het nog. De 1.785 meter hoge vulkaan spuwde in januari en februari 2016 voor het laatst as uit. Soputan ligt zo’n 900 kilometer van het gebied dat getroffen is door de aardbeving en tsunami.