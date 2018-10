Kamerlid Ecolo moet ontslag nemen na blunder met kieslijsten

Muriel Gerkens stopt als Kamerlid voor Ecolo. Dat is het gevolg van een blunder bij haar kandidatuur op de provinciale lijst.

Ecolo moest vanochtend aan crisismanagement doen. Kamerlid Muriel Gerkens was namelijk in een lastig parket terechtgekomen. Zij is lijsttrekker voor Ecolo bij de provincieraadsverkiezingen in Luik. Maar dat is een kandidatuur die niet verenigbaar is met een zitje in het federale parlement. Kandideren voor de gemeenteraad kan wel, zowat alle kamerleden doen dat trouwens, maar de provincie met de Kamer combineren, mag dus niet.

Een blunder dus van Ecolo, maar wel een met zware gevolgen. De lijsten zijn ingediend, en het is te laat om Gerkens eraf te halen. Bovendien dreigden er problemen met de geldigheid van de provincieverkiezingen. Ecolo zag geen andere uitweg dan Gerkens ontslag te laten nemen als Kamerlid.

Dat is een aderlating voor de groene fractie in het parlement. Gerkens heeft een pak ervaring. Ze is Kamerlid sinds 1999, vlak na de dioxinecrisis, en was zelfs een tijdje fractieleider van Ecolo.