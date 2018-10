Loopt Tanja Dexters zwaar risico met haar Flamingo Bar? “Als het misloopt, wordt ze meegesleurd”

Met de Flamigo Bar op de Groenplaats in Antwerpen wou Tanja Dexters (41) aan een nieuw avontuur beginnen. Maar dat het zo’n zware uitdaging zou worden, had ze wellicht niet verwacht. Omdat de vergunningen niet in orde waren, werd de bar nog voor ze goed en wel open was door de politie verzegeld. De zakenpartner waar ze mee samenwerkt, bleek dan weer berokken in allerlei ongure zaken. En hoewel ze alleen haar naam verbonden heeft aan de zaak, riskeert ook Tanja vervolgd te worden als haar zakenpartner achter de schermen iets zou mispeuteren, zegt een expert. “Maar ja, gezien Tanja’s bedroevende financiële situatie weet ze misschien niet meer van welk hout pijlen maken.”

Tanja Dexters gaat financieel door een lastige periode. In Gert Late Night vertelde ze emotioneel dat ze het heel moeilijk heeft met “de hele soap” rond de Flamingo Bar. “Ik ben een alleenstaande moeder”, aldus Tanja. “Ik heb twee moeilijke jaren gehad, zowel emotioneel als financieel. Ik probeer er weer bovenop te komen en te overleven.”

Financeel expert Thierry Debels ging voor weekblad TV Familie na hoe het precies gaat met de onderneming van Tanja. En het loopt inderdaad niet zo goed. “Tanja Dexters staat er sinds 2016 niet bijster goed voor”, zegt hij. “Eerlijk gezegd was 2016 voor haar financieel een rampjaar. Ze heeft toen veel verlies gemaakt. De cijfers waren zelfs zo slecht dat haar firma eigenlijk virtueel failliet was. Getuige daarvan het negatieve eigen vermogen. En als ze bij Gert Late Night vertelt dat 2017 even slecht was ... Tja, dan hou ik mijn hart vast. Misschien dat ze dáárom met haar Flamingo Bar een nieuwe financiële uitdaging aangaat.”

Uithangbord

De Flamingo Bar op de Groenplaats in Antwerpen. Foto: Jan Van der Perre

Zelf is Dexters niet de zaakvoerder van de Flamingo Bar. Ze heeft er alleen haar naam aan verbonden, als uithangbord. “Ze krijgt een soort commissie, omdat ze toestaat dat haar naam wordt gebruikt”, legt Debels uit. “En het zal allicht de bedoeling zijn dat Tanja op regelmatige basis aanwezig is in de zaak, als publiekstrekker, zeg maar. Daar is voor alle duidelijkheid niets illegaals aan, hoor.”

Maar dat ze zelf geen zaakvoerder is, wil zeker niet zeggen dat ze geen risico loopt. Volgens Debels had ze beter twee keer nagedacht voor ze in het concept meestapte. Eerder kwam aan het licht dat haar zakenpartner wordt gelinkt aan 22 faillissementen en dat hij onder meer wordt verdacht van witwaspraktijken. “De lui met wie Tanja een samenwerking is aangegaan ... Laat ons zeggen dat die op z’n zachtst gezegd niet koosjer zijn. Maar ja, gezien Tanja’s bedroevende financiële situatie weet ze misschien niet meer van welk hout pijlen maken. Als het met die Flamingo Bar slecht afloopt, kan Tanja worden meegesleurd in heel die netelige affaire. Als die kerels met illegale toestanden bezig zouden zijn, kan ook Tanja vervolgd worden.”