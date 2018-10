Gewezen Franse pornoactrice heeft nu topjob bij politie

Een bekende Franse pornoactrice is vandaag een van de leidende leden van de Franse nationale politie.

Het Franse blad Closer brengt het nieuws uit. Zonder evenwel de naam van de vrouw bekend te maken.

Closer spreekt van een “ongebruikelijke reconversie”. De dame heeft in haar jonge jaren films gedraaid met de Franse X-regisseur Jean Guilloeré, alias John B. Root. Hij maakte films met titels als ”French Beauty”, “Une nuit au bordel”, “XYZ”, “Dis-moi que tu m’aimes”en “ Mangez-moi !”. De vrouw over wie Closer bericht is haar filmcarrière begonnen in 2011 bij John B. Root en draaide een tiental films.

Een paar jaar geleden is de vrouw gestopt met porno en vond ze een job als bewaakster van de gevangenen die voor de hooggerechtshof van Parijs moeten verschijnen. “Recent kreeg ze een topjob bij de nationale politie”, meldt Closer.

Zo maakte de vrouw de tegengestelde beweging van Guillaume F. Hij was eerst adviseur op het Franse kabinet van Binnenlandse Zaken en werd daarna onder de naam Ricky Angel een pornoacteur.