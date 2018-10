Verklaringen over seksleven van vrouw die Kavanaugh beschuldigt vrijgegeven: “Schandalig”

Republikeinen hebben een expliciete verklaring vrijgegeven die de geloofwaardigheid van Julie Swetnick moet ondermijnen. Dat is een van de vrouwen die kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh van seksueel wangedrag beschuldigen.

De Republikeinen van de Senaatscommissie die zich over de benoeming van kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh buigt, hebben een brief van vier pagina’s van Dennis Ketterer online gezet.

De man, een voormalige weerman en in 1996 Democratische kandidaat voor het Congres, zegt dat hij in 1993 enkele weken een affaire heeft gehad met Julie Swetnick. De vrouw heeft onder ede verklaard dat Kavanaugh in 1982 aanwezig was op een feestje waar ze het slachtoffer zou zijn geweest van een groepsverkrachting.

In zijn verklaring zegt Ketterer dat Swetnick nooit over een verkrachting of aanranding heeft gepraat en de naam Brett Kavanaugh nooit heeft vermeld. Hij stelt ook dat ze hem heeft verteld dat ze soms groepsseks had met meerdere mannen en dat ze dat voor het eerst in het middelbaar heeft gedaan.

“Op basis van mijn ervaringen met Julie, geloof ik haar beschuldigingen niet”, zegt hij.

‘Schandalig’

De advocaat van Swetnick, Michael Avenatti, noemt de verklaring “onzin en schandalig”. Hij roept de FBI op om de geloofwaardigheid van zowel zijn cliënte als van Ketterer te onderzoeken. “Dit is absoluut opgezet spel opdat de Republikeinse Partij Kavanaughs benoeming kan doorduwen.”

De Amerikaanse krant The Washington Post schrijft dat het erg ongewoon is dat een commissie een verklaring met zulke expliciete en onbevestigde details van een burger vrijgeeft. Dat toont de agressieve tactieken van de Republikeinen aan om de beschuldigingen tegen Kavanaugh te ondermijnen, klinkt het.

De kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh wordt ook door twee andere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, onder wie Christine Blasey Ford. Zij getuigde vorige week voor de Senaatscommissie. De Amerikaanse president blijft alleszins zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof steunen. Op een rally in Mississippi dreef hij gisteren nog de spot met de universiteitsdocente Ford.