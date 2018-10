Werkstraf en boete voor 29-jarige vrouw die valse aangifte deed van verkrachting

Merksem - Een 29-jarige vrouw uit Merksem is door de Dendermondse strafrechter veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en een boete.

Beklaagde Nathalie V. is schuldig aan een valse aangifte van verkrachting. Ze diste het verhaal van haar aanranding twee jaar geleden op en legde daarbij klacht neer bij de politie tegen de vermeende dader. Alleen bleek uiteindelijk, na grondig onderzoek, dat het hele verhaal van V. niet klopte. Er werd een gynaecoloog opgeroepen voor een medische controle en om een verslag op te stellen. Er werden bloedstalen genomen. Politiemensen spendeerden uren en uren aan deze zaak”, zei de openbaar aanklager hierover. “Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er nooit een verkrachting is geweest. Er waren geen sporen van sperma, wel van alcohol.” De man die van de verkrachting beschuldigd werd, had ook altijd volgehouden onschuldig te zijn.

V. gaf uiteindelijk toe dat ze alles verzonnen had. Ze bood haar excuses aan. Voert ze de werkstraf die de rechtbank haar oplegde niet uit, dan vliegt ze in de gevangenis.