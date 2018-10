Tottenham-coach onthult dat Messi bijna naar rivaal van Barcelona trok (en welke wedstrijd alles veranderde)

Tottenham kijkt woensdagavond Lionel Messi en FC Barcelona in de ogen in de Champions League. Zonder Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. In de aanloop naar de wedstrijd vertelde Spurs-coach Mauricio Pochettino een opmerkelijk verhaal over de Argentijnse superster van Barça.

Pochettino was voor hij het trainersvak instapte een meer dan degelijke voetballer. De Argentijn speelde in zijn carrière onder andere voor Paris Saint-Germain en Espanyol. Hij speelde ook 20 keer voor de Argentijnse nationale ploeg. Bij Espanyol hoorde hij voor het eerst over ene Lionel Messi.

“Toen kwamen er geruchten binnen over een kleine kerel die speelde voor de jeugdteams van Barcelona”, aldus Pochettino. “Hij was daar op zijn dertiende aangekomen maar hij stond toen dicht bij een overgang naar Espanyol, zeiden ze mij.”

Maar één wedstrijd veranderde alles volgens de Argentijn. “Barcelona speelde toen tegen Juventus in de Joan Gamper Cup en Messi mocht meedoen. Hij was toen zó goed dat zelfs Fabio Capello met lof ging zwaaien voor Lionel. En toen besliste Barcelona om hem te houden.” De Italiaanse trainer van de Oude Dame zei na afloop van de wedstrijd die Juventus met strafschoppen won: “Ik heb nooit een speler met zo’n kwaliteiten gezien.”

“Als je daar nu op terugkijkt… Als hij niet gespeeld had in de Joan Gamper Cup, was hij vandaag misschien de grote ster van Espanyol. En was Espanyol misschien wel Barcelona. Bovendien hadden we dan ploegmaats geweest en was ik nu coach van hem bij Espanyol.”

Messi had een jaar eerder al zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Barcelona… tegen Espanyol. “Hij was toen een van de vele jongeren die uit de academie doorgestroomd waren. Zoals Andres Iniesta en Ivan de la Pena. Hoewel, toen De la Pena bij Barça begon in 1995 was er een explosie van opwinding. Ik herinner me nog steeds dat de Braziliaanse Ronaldo zei dat Ivan de beste speler was die hij ooit zag.”