Vader van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken schreef als rijkswachter zelf rapporten over zijn zoon

In “Iedereen kiest”, het verkiezingsprogramma op de VRT, vertelde de vader van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dinsdagavond dat hij vroeger als rijkswachter een twintigtal rapporten heeft opgesteld over zijn eigen zoon. Maar is dat niet in strijd met de deontologische regels?

Luc Van Grieken, vader van Tom Van Grieken, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat op de Vlaams Belang-lijst in Mortsel. Vader Van Grieken is met pensioen maar was jarenlang rijkswachter en leidde bij de BOB (de vroegere Bijzondere Opsporingsbrigade) de sectie openbare orde en terrorisme in Antwerpen. Medewerkers van zijn dienst volgden onder meer in burgerkledij betogingen in de stad.

“Ik kreeg alle rapporten binnen over Tom en heb de eerste twintig verslagen over hem zelf opgesteld: ‘deelname aan betogingen’, ‘administratief aangehouden’ ...”, zegt hij in de reportage. Het eerste rapport dateert van toen zijn zoon amper zestien was en al deelnam aan betogingen.

Als antwoord op de vraag of een politieman wel betrokken kan en mag zijn in dossiers waarin zijn eigen familie of kind genoemd wordt, verwijst Jonathan Pfund van de federale politie naar de deontologische code van de politiediensten.

Deontologische code

Die stelt duidelijk dat “... personeelsleden elke handeling of houding vermijden waardoor het vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen worden aangetast...” En verder: “...In de onderzoeken geven ze blijk van objectiviteit en verzamelen ze zowel elementen ten laste als ten ontlaste...”

Aangezien de feiten waarover Van Grieken nu praat van jaren geleden dateren, wil de politie er niet meer verder op in gaan. “Het is alleszins beter dat hij een rapport opstelde dan dat hij zijn ogen zou gesloten hebben voor bepaalde zaken”, klinkt het.

“Er een verschil tussen een proces-verbaal opstellen en een informatieverslag opmaken”, verduidelijkt een ex-BOB’er bij de Brusselse rijkswacht.

“In een verslag staat bijvoorbeeld dat bij betoging X bepaalde figuren worden opgemerkt, zonder dat ze daarom iets fout doen. In het geval van Tom Van Grieken zal dat bijvoorbeeld geweest zijn dat hij aanwezig was op manifestaties van groeperingen met rechtse ideeën. Pas bij ordeverstoring, stenen gooien naar de politie bijvoorbeeld, wordt er een proces-verbaal opgesteld voor het parket. Dat is wat anders. Een informatieverslag is, zoals de naam het al zegt, louter informatief. Maar het kan wel aan een gerechtelijk dossier worden toegevoegd.”