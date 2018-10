Brussels metrostation ontruimd: 8 mensen naar ziekenhuis

Brussel - Het Brusselse metrostation De Brouckère werd vanmiddag geëvacueerd wegens geurhinder. Acht mensen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gevoerd omdat ze zich niet goed voelden.

De Brusselse brandweer is aanwezig aan het metrostation, dat dicht blijft tot het volledig verlucht is, zo laat Walter Derieuw van de brandweer weten aan Bruzz.be. Dat meldt ook dat de geur veroorzaakt zou zijn door een oplosmiddel dat gebruikt werd bij de werken aan het De Brouckèreplein. “We hebben inderdaad een product aangebracht om de oppervlakte waterdicht te maken. Dat heeft een sterke geur, maar is totaal onschadelijk”, aldus Inge Paemen van Brussel Mobiliteit aan Bruzz.be. “We gebruiken dat product wel vaker en hadden niet verwacht dat het zo’n paniekreactie zou veroorzaken.”

De sluiting van het station zorgde een tijdlang vooral voor hinder op de lijnen 3 en 4 die beide onderbroken zijn. Ook het metrostation Rogier werd ontruimd. Ondertussen rijden de trams weer door beide metrohaltes, maar stoppen ze er nog niet. Geschat wordt dat de haltes in de loop van de namiddag weer gewoon in gebruik genomen kunnen worden.