‘Dancing Queen’ Theresa May shaket het podium op: “Niet bang om EU zonder akkoord te verlaten”

De opkomst van Theresa May voor haar jaarlijkse partijcongres van de Britse Conservatieve Partij is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op de tonen van de ABBA-klassieker ‘Dancing Queen’ kon de premier het niet laten om even te dansen voor haar partijgenoten. Ondanks het houterige vertoon, leverde het haar wel een groot applaus op. “We zijn niet bang om de Europese Unie zonder akkoord te verlaten”, zei ze op de persconferentie.

Dat het dansje een verwijzing was naar haar eerdere dansjes in het openbaar, is meer dan duidelijk. Onder meer tijdens een staatsbezoek in Zuid-Afrika kon May zich eind augustus al eens niet bedwingen. De beelden gingen al snel de wereld rond.

En ook een knipoog naar de ‘rampeditie’ van het jaar voordien bleef niet uit. Toen werd het partijcongres overschaduwd door een stunt van de Britse komiek Simon Brodkin die de premier voor de camera haar ‘C4’ gaf. Tot overmaat van ramp verloor May bovendien haar stem en viel er zelfs een letter op de achtergrond naar beneden.

De speech van dit jaar is hoe dan ook erg belangrijk voor May. Het is immers het laatste partijcongres voor de deadline van de Brexit van eind maart volgend jaar. Voor de premier is het vooral zaak om al haar partijgenoten achter zich te krijgen. Zeker sinds minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en minister David Davis, die mee de leiding namen over de Brexit-onderhandelingen, eind juli ontslag namen.

May zei op het partijcongres dat ze geen schrik heeft om de EU te verlaten zonder uitstapakkoord. “Als ik ‘no deal’ uitsluit, dan verzwakt dat onze onderhandelingspositie en moet ik toegeven aan de Europese Unie: ofwel sluiten we een akkoord dat ons de facto in de EU houdt, ofwel stemmen we ermee in Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk te snijden door het in de Europese interne markt te houden.” Wat de EU nu op tafel legt, vindt May onaanvaardbaar, maar ze roept haar partijgenoten op hun “zenuwen onder controle te houden”.

Nieuw voorstel

De komende dagen zal May de Europese onderhandelaars een nieuw voorstel doen om de moeilijke knoop van de Ierse grenskwestie te ontwarren. Daarop ging ze in Birmingham niet in, maar ze vraagt de EU wel om Groot-Brittannië te respecteren, zoals de Britten ook altijd de EU hebben gerespecteerd.

Een tweede referendum over de brexit, die dan over het akkoord zou gaan dat ze met de EU gesloten heeft, sluit May uit. “Het zou erop neerkomen dat politici tegen de mensen zeggen hoe ze moeten stemmen. Denk er maar eens over na wat dit voor de democratie zou betekenen.”