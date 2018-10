Herenhuis in meest exclusieve straat van Brussel staat opnieuw te koop: bieden begint op 2,9 miljoen

Brussel - Wie droomt van een herenhuis in de meest exclusieve straat van Brussel, heeft daar opnieuw de kans toe. Op het drie verdiepingen hoge en drie gevels brede stekje met twee kelders, zwembad, hamam, sauna en vijf badkamers in marmer en goud wordt ditmaal openbaar geboden, nadat de verkoop vorig jaar uiteindelijk niet was doorgegaan. Het prijskaartje is niet mals.

“Voor zo’n pand gaan we echt niet in een achterafzaaltje van het café om de hoek kruipen waar een notaris met zijn hamertje de verkoop afklopt.” Aan het woord: Hugo Driessen, de manager van immoveilingsite Troostwijk Real Estate, in september 2017.

Vol bewondering had hij het over een indrukwekkend herenhuis in de Square du Boi, op nummer 561, het verlengde van de Louizalaan. Die square is al sinds de jaren 20 van vorige eeuw een van de meest chique woonplekjes van Brussel. Een gated community, met een hek afgesloten van de rest van de wereld. De bewoners van de straat hebben allemaal een flinke bankrekening. In Brussel noemen ze het niet voor niets het Square des Milliardaires, al dateert die benaming nog uit de tijd dat in Belgische frank werd gerekend. Het is ook de enige privéstraat in de hoofdstad. Wie nummer 561 koopt, koopt ook meteen het stukje straat dat ervoor ligt.

Marmer en goud

Vorig jaar stond het drie verdiepingen hoge en drie gevels brede herenhuis met twee kelders, zwembad, hamam, sauna en vijf badkamers in marmer en goud nog te koop voor 2,5 miljoen euro. De veilingsite vond een koper omdat het, zoals de quote hierboven duidelijk maakte, geen heil zag in een openbare verkoop.

“Maar de beslagrechter kon de onderhandse verkoop onder druk van de eigenaar niet laten doorgaan”, klinkt het nu bij Troostwijk. “Omdat de eigenaar hoopte op een veelvoud van het bekomen bedrag. De bank vraagt ons nu om de woning opnieuw te vermarkten, ditmaal wel via een openbare verkoop. Dat is een heel uitzonderlijk voorval.”

“Het is de eerste keer dat we meemaken dat een beslagrechter een verkoop niet met 100 procent zekerheid durft laten doorgaan. Door verschillende biedingen te bekomen na veel publiciteit, wordt namelijk een marktconforme prijs bekomen”, stelt Troostwijk. De verschillende partijen zijn tot de consensus gekomen om de woning dit keer via een openbare verkoop te veilen, met een minimumprijs van 2,995 miljoen euro. “Bij een openbare verkoop wordt er normaal geen minimumprijs ingevoerd, maar zo is de eigenaar verzekerd van een minimaal bedrag”, stelt Troostwijk.

Belachelijk lage prijs

Goed om weten: de beginprijs van 2,9 miljoen euro is belachelijk laag volgens immokenners. De eigenaar had eerst op zijn eentje geprobeerd het huis te verkopen, maar dat was niet gelukt. “Hij vroeg tot 6 miljoen. Niet dat het huis dat niet waard is, maar sinds de aanslagen is de aantrekkingskracht van Brussels vastgoed niet meer wat het geweest is.” Bovendien is er nog wat opfrissingswerk. Op het energieprestatiecertificaat prijkt de letter G, slechter kan niet. En de elektriciteit is ook aan vernieuwing toe.

Bieden kan op de website van Troostwijk. De openbare verkoop wordt afgesloten op 18 oktober om 12 uur.

Foto: Troostwijk

