Alle Amerikanen krijgen vandaag een sms’je van Donald Trump, voor het eerst en hopelijk voor het laatst

Alle inwoners van de VS krijgen vandaag een wel erg opmerkelijk sms’je. Van niemand minder dan Donald Trump. Het is de eerste test van een nieuw alarmsysteem waarmee de president 225 miljoen mensen in zijn land in geval van een crisis kan waarschuwen. Iets dat hij, in ideale omstandigheden, nooit zal moeten doen.

Woensdagnamiddag om 14.18 uur – 20.18 uur bij ons – komt het berichtje toe op de smartphones van de Amerikanen. Het gaat om een test die duidelijk moet maken of de technologie van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) al dan niet op punt staat. “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed”, zal erin staan. Of vrij vertaald: dit is een test, je moet niets doen.

“Wanneer mensen een bericht krijgen, moeten ze dat extreem ernstig nemen”, zegt FEMA-baas Antwane Johnson aan CBS News. “Dit heeft een directe impact op hun leven en veiligheid.”

Crisis

Het alarmsysteem kan gebruikt worden door de president wanneer hij vindt dat zijn bevolking snel op de hoogte gebracht moet worden van een (nakende) crisis. “Als we iets hebben van nationaal belang, kunnen we de Amerikaanse burgers heel snel waarschuwen.” In een ideale wereld moet het dus niet gebruikt worden, klinkt het.

De Amerikaanse overheid heeft al meer dan 40.000 noodmeldingen verstuurd naar smartphones sinds 2012, maar die waren telkens gericht op een bepaalde regio, bijvoorbeeld voor gevaarlijke weersomstandigheden. Dit nieuwe presidentiële alarm wordt nationaal gebruikt.

“Alleen voor noodgevallen”

“Het mag alleen gebruikt worden voor echte noodgevallen waarvan de mensen op de hoogte moeten zijn”, zegt Jeh Johnson, gewezen minister van Defensie. “Het is gemaakt om heel specifiek en zeldzaam te zijn. Het mag niet gebruikt worden voor een politieke agenda, want mensen kunnen zich er niet voor uitschrijven.”

Is hij niet bang dat Donald Trump de mensen zoals op Twitter ook op deze manier bestookt. “Sommigen vrezen daarvoor, maar dat gaat dus niet gebeuren. Er zijn wetten en procedures om het systeem alleen op de juiste manier gebruikt te laten worden.”