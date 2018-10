Wat gebeurt er met het treinverkeer als de stroom uitvalt in november? “Impact zal groot zijn”

Om een algemene black-out te voorkomen bij het nakende energietekort, moet het afschakelplan op tijd in werking treden. Dat gebeurt mogelijk in november. Maar wat betekent het uitvallen van de stroom voor ons treinverkeer? “De impact zal groot zijn”, klinkt het bij Infrabel. “Wij zijn hier ook het slachtoffer van het beleid van het energiebedrijf.”

Door onderhouds- en herstellingswerken liggen zes van de zeven kerncentrales in ons land plat. Volgens het Federaal Planbureau stevenen we daarom af op een energietekort deze winter. Als het zover komt, wordt het afschakelplan ingezet: verschillende gemeentes komen dan zonder stroom te zitten. Dat zal concrete gevolgen hebben voor het dagelijkse leven, en dus ook voor het treinverkeer.

Grote impact

Het zijn de ministers van Energie en Economie die op de vooravond van een mogelijk tekort beslissen welke schijf, welk stukje van ons land dus, het eerst wordt afgeschakeld. Het treinverkeer zal, afhankelijk van die locatie, plaatselijk stilvallen. “Maar er is wel een noodplan”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoor. Dat plan werd opgesteld in samenwerking met de overheid en de betrokken partijen. “Infrabel en NMBS hebben hier vooral een adviesrol in gehad”, klinkt het. “Wij zijn hier ook het slachtoffer van het beleid van het energiebedrijf. Het enige wat we kunnen doen, is erover waken dat de veiligheid van onze reizigers steeds gewaarborgd blijft. Maar hinder zal er zeker zijn, de impact van een stroomtekort is erg groot op het treinverkeer.”

Wat het plan dan precies inhoudt? “Wij hebben de overheid geadviseerd om in de mate van het mogelijke terug te grijpen naar schijf 8 (*) voor een afschakeling. Wanneer de stroom daar wegvalt, kunnen NMBS en Infrabel namelijk teruggrijpen naar een alternatief transportplan waarbij op een aantal belangrijke routes nog steeds gereden zal worden. In de schijven 1 t.e.m. 7 zal er bij afschakeling geen enkele trein rijden omwille van veiligheidsoverwegingen.”

Woordvoerder Petit benadrukt wel dat de overheid hier het laatste woord in heeft. Samen met de steden en gemeenten wordt beslist welke schijven afgeschakeld zullen worden. Als de afschakeling van schijf 8 niet genoeg blijkt te zijn, komt alsnog schijf 7 aan de beurt, gevolgd door schijf 6, enzovoort. Het afschakelen gebeurt in principe tussen 17 en 20 uur, het tijdstip waarop de vraag naar stroom piekt. Maar dat is ook het spitsuur voor alle verkeer: pendelaars die op dat moment de trein willen nemen naar huis, kunnen dus hinder ondervinden.

Slagbomen op overwegen

Niet enkel het treinverkeer valt stil bij een stroomtekort, er is ook impact op de slagbomen die ons verhinderen over de spoorweg te lopen wanneer een trein passeert. “Een vijftigtal overwegen zijn hierbij betrokken en worden zo goed als allemaal gesloten”, zegt Petit. “Van die vijftig zijn er vijftien prioritair, dat zijn slagbomen die wél kunnen blijven openstaan omdat ze op belangrijke routes van de hulpdiensten en brandweer liggen. De politie zal ervoor zorgen dat alles daar goed verloopt en het verkeer op de juiste wijze wordt omgeleid.”

Maar is het nog wel gevaarlijk om een spoorweg over te steken, als er toch geen treinen passeren? “Toch wel”, klinkt het bij Infrabel. “Het is niet omdat het reguliere spoorverkeer voor reizigers stilvalt, dat het volledig onmogelijk is dat er ergens nog een werktrein passeert. De veiligheid blijft zoals steeds onze hoogste prioriteit: op de sporen lopen wanneer het niet mag, is nooit zonder gevaar.”

(*) De gemeentes uit schijf acht zullen het eerst worden afgeschakeld. Dat werd bepaald door de overheid. Het gaat om Beernem, Aalter, Destelbergen, Gavere, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Knesselare, Laarne, Lochristi, Merelbeke, Melle, Maldegem, Oosterzele, Wetteren, Zomergem, Bornem, Herstelt, Hulshout, Puurs, As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Diepenbeek, Bree, Hoeselt, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Overpelt, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Scherpenheuvel en Sint-Pieters-Leeuw.