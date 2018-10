Een slechte Italiaanse mop: dit is het merkwaardige verhaal van de ‘spookclub’ die zonder competitie zit

In de Serie A gaat Juventus alweer aan de leiding, maar het Italiaanse voetbal is eigenlijk een beetje in crisis. In de lagere klassen gingen de voorbije maanden verschillende clubs failliet. Virtus Entella hoopte daarvan te profiteren, maar zweeft momenteel tussen de tweede en derde klasse. Als een spookclub.

“Nooit gedacht dat ik bij zo’n situatie direct betrokken zou zijn”, aldus rechtsback Gabriel Cleur. Twee weken geleden speelde de 20-jarige Australiër met Entella op bezoek bij Gozzano in de Serie C, het derde niveau in Italië. De club uit Ligurië won die match met 1-3 dankzij doelpunten van Luca Nizzetto en Dany Mota (2). Maar sindsdien werd er niet meer gespeeld, ook al is de Serie C al vier speeldagen ver.

De reden is dat Entella weigert om nog langer op het derde niveau te voetballen. De club vindt dat het recht heeft op een plaats in de Serie B, de tweede klasse. Daardoor zijn de wedstrijden van Entella tot nader order uitgesteld. Dat heeft de club voorgelegd aan de Italiaanse voetbalbond FIGC, maar die heeft tot dusver nog geen beslissing genomen. Die zou er moeten komen op 9 oktober, maar tot dan is Virtus Entella dus een soort ‘spookclub’. Zonder competitie om in te spelen, zonder doel om voor te trainen, enkel met de hoop dat er een oplossing in de maak is.

Foto: rr

Cesena

Opvallend is wel dat Entella momenteel nog altijd 11de staat op twintig ploegen in de Serie C. Maar daar wil het dus niet spelen. Entella verloor aan het eind van vorig seizoen in de play-offs tegen de degradatie van Ascoli en zakte zo terug naar de derde klasse.

De club vocht echter aan dat Cesena, een club die failliet ging, punten moest verliezen tijdens het seizoen 2017-2018 en niet dit seizoen. Daardoor had Entella in de Serie B kunnen blijven, terwijl Cesena heropstartte in de vierde klasse (met 15 strafpunten). Naast Cesena gingen overigens ook historische clubs als Bari, Vicenza en Reggiana failliet de voorbije maanden. Net als Avellino.

Entella won in de derde ronde van de beker nog van tweedeklasser Salernitana en speelt in de vierde ronde tegen Serie A-club Genoa. Er is dus hoop op een leuk seizoen bij Entella… “Het moeilijkste van deze zaak is het risico op een soort depressie”, aldus voorzitter Antonio Gozzi. “We onthouden spelers en supporters momenteel de vreugde van voetbal. En de economische schade is enorm.”

Naar Rome

De spelers van de Italiaanse club hebben momenteel 79 dagen getraind en slechte drie wedstrijden gespeeld. De FIGC plande origineel om via een soort play-offs te bepalen welke clubs de failliete zouden vervangen in de Serie B. Maar intussen werd beslist om die competitie te laten doorgaan met 19 in plaats van met de standaard 22 clubs. Het beroep daartegen van Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania en Novara werd al afgewezen. De zaak van Entella is daardoor nog de enige hangende.

De club trok dan maar voltallig naar Rome om een zittend protest te organiseren. Directieleden, spelers, medewerkers én supporters lieten voor de gebouwen van de FIGC hun stem horen. “Dit gaat over de job van vele mensen”, reageert Cleur bij The Guardian. “Het budget is anders in C dan in B. Spelers zullen minder betaalt worden of zelfs hun contract laten ontbinden. Daarnaast zijn er ook de technische staf, coaches, mensen die de kleren wassen enzovoort...”

Intussen zijn ze in de Serie B al zes speeldagen ver. Entella zal in elk geval een aantal weken na elkaar twee wedstrijden moeten afwerken, ook als het in de Serie C aan de slag moet. “Het is gewoon belachelijk, niemand wil een beslissing nemen! Iedereen is verbaasd over de hele situatie”, aldus Cleur. Die woensdag gewoon weer ging trainen in de blauw-witte truitjes van Entella, dat overigens dicht bij een transfer staat van ‘enfant terrible’ Antonio Cassano.

Het is trouwens opvallend dat Entella in 2015 al eens degradeerde naar de Serie C, maar het seizoen daarop toch in de Serie B speelde. Catania moest toen zakken na een dossier rond fraude.