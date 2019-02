Wat als je benzine tankt in een dieselauto of omgekeerd? Hoeveel kost de schade aan je auto?

Vroeger was het Euro 95 en Euro 98, nu E5 en E10. En de “B” van benzine, die staat ondertussen voor diesel. Sinds oktober zijn de namen en symbolen van de verschillende soorten brandstof in de hele Europese Unie gelijkgesteld. Maar dat veroorzaakt heel wat verwarring: vorig jaar tankten iedere dag gemiddeld 17 chauffeurs diesel in plaats van benzine - volgens Touring en VAB het gevolg van de naamsverandering. Maar wat is nu het ergst: diesel in een benzinewagen of omgekeerd? En hoe erg kan de schade aan je auto oplopen?