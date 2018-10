“Dit was een van de slechtste politieke interviews”

In Terzake dinsdagavond werd de Gentse Groen-schepen Elke Decruynaere aan de tand gevoeld over de slechte toestand van de sociale woningen. Door haar afwijkende, stereotiepe antwoorden op de vragen noemde ex-VRT-journalist Walter Zinzen dit “een van de slechtste politieke interviews van de laatste tijd”.

Het dossier is ondertussen genoeg gekend. Sommige Gentse sociale woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Het hout is rot, de muren staan vol schimmel. De huizen zijn broeihaarden voor ziektes. Tocht verhuurt de stad deze woningen aan gezinnen met kinderen.

De VRT, die in haar verkiezingsreeks ruchtbaarheid gaf aan deze toestand, interviewde hierover de Gentse schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd Elke Decruynaere (Groen). Maar wat de interviewer ook vroeg - wist u hiervan, kan dit eigenlijk, bracht uw ex-kabinetchef die nu ondervoorzitter is van WoninGent u nooit op de hoogte? - altijd antwoordde Decruynaere: “Geen enkel kind mag opgroeien met schimmel op de muren”. Nooit beantwoordde ze de vragen direct.

In de analyse van het gesprek achteraf haalde Walter Zinzen, één van de gewezen VRT-journalisten - scherp uit: “Dit is een van de treurigste en slechtste politieke interviews die ik in lange tijd gezien heb”, zei Zinzen bij Ivan De Vadder. “Ik denk dat op het hoofdkwartier van Groen de lichten zijn uitgegaan.”

“Deze dame slaagt er niet in om maar zelfs het begin van een antwoord te geven op de terechte vragen die haar worden gesteld. Ze is zelfs niet in staat om de klassieke politieke trucjes aan te wenden om lastige vragen te ontwijken. Ze herhaalt als een mantra altijd hetzelfde. Ik vrees dat de verkiezingsuitslag in Gent voor haar partij daar zeer zal onder lijden.”